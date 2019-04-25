تكنولوجيا: عملية تفكيك هاتف Galaxy Fold تكشف عن تصميم ضعيف وقابل للكسر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرى موقع iFixit عملية تفكيك لهاتف سامسونج Galaxy Fold مؤخراً كشفت عن تصميم ضعيف وقابل للكسر في الهاتف الذي يصل إلى تكلفة 2000 دولار.

بعد إسترجاع وحدات المعاينة من هاتف Galaxy Fold التي تعرضت للكسر، أجرى موقع iFixit عملية تفكيك للهاتف، والتي كشفت عن الكثير من التفاصيل في تصميم الهاتف وهي:

يأتي تصميم هاتف Galaxy Fold بالكثير من الفجوات في جميع أنحاء الهاتف وبشكل خاص في موقع وحدات الفواصل الخاصة بالهاتف التي يمكن أن تتأثر بأي جزيئات تؤدي إلى توقف آلية فتح وغلق الهاتف وأيضاً كسر وإتلاف الشاشة.

يضم هاتف Galaxy Fold اثنان من البطاريات حيث تأتي البطارية في الجانب الأيسر بقدرة 2135 mAh بينما تأتي البطارية في الجانب الأيمن بقدرة 2245 mAh.

تضم اللوحة أختام من السيليكون حول الموصلات المرنة والتي تشكل نوع من الحماية البسيطة للهاتف

تأتي اللوحة الأم مقسمة إلى قسمين رئيسين حيث يحتوي القسم الأيمن على المكونات الرئيسية للهاتف، من بينها رقاقة معالج Snapdragon 855، والذاكرة، إلى جانب السعة التخزينية ووحدات الراديو.

لا يأتي الإطار الداخلي للشاشة بسماكة كافية لحماية الشاشة، كما تحتوي الشاشة الداخلية على حافة بسماكة 2مم فقط، كما أن حافة الشاشة يمكن إزالتها بشكل سلس.

كما تأتي الشاشة الخارجية بإطار من البوليمر للحماية، حيث يمكن أيضاً إزالة هذه الطبقة بسهولة مما يؤدي إلى الإضرار بالشاشة الداخلية أيضاً.

تتميز الشاشة بموصلات مثبتة على جوانب الشاشة، لتعطي تأثير بشكل الهلام وغير واضح عند التمرير على الشاشة

تظهر آلية الفواصل التي تربط الشاشة بتصميم قوي، إلا أنها تحتوي على كابل مرن يعمل على ربط الجانب الأيمن بالجانب الأيسر في الهاتف، حيث من المقرر أن تدعم الفواصل عملية الطي حتى 200000 مرة وفقاً لتصريحات سامسونج.

وقد سجل الهاتف في موقع iFixit نتيجة 2/10، حيث يأتي الهاتف بتصميم يسهل فتحه وإصلاحه من قبل المستخدم، كما تعد المكونات الداخلية ضعيفة لذا فإن عملية إستبدال المكونات ستشكل صعوبة عند إصلاح الهاتف.

يذكر أن iFixit قد قدم تحليل للأسباب التي أدت إلى كسر الشاشة في وحدات المعاينة، حيث أشار تقرير الموقع إلى أن لوحات OLED تتميز بتصميم أرق من لوحات LCD، لذا قد يؤدي تصدع صغير في الشاشة إلى كسر الشاشة كاملة، كما أن لوحات OLED تتميز بحساسيتها للرطوبة والأكسيجن، لذا فإن أي تغيير يطرأ على الطبقة الخارجية سيؤثر على الشاشة بالتأكيد.

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نتيحة لما سبق فإن شاشات OLED ستتأثر بالتأكيد مع طي الشاشة، مما سيؤثر على الفواصل التي تربط الشاشة بالتأكيد وأيضاً على تصميم الهاتف القابل للطي.

كما أشار موقع iFixit أن تراكم الأتربة والغبار على شاشة OLED سيؤثر في النهاية على طبقة البوليمر الواقية للشاشة لذا قد تصل الأتربة في النهاية إلى الفواصل والطبقة الداخلية، كما رجح الموقع أن سامسونج قامت بالإختبارات على قوة وإحكام الفواصل بإستخدام الآلات بعيداً عن البيئة الخارجية التي قد يتعرض فيها الهاتف بالتأكيد إلى الكثير من الأتربة عند فتح وغلق الشاشة في الأماكن المفتوحة على سبيل المثال.

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