هاتف Redmi ذو الكاميرا الأمامية المنبثقة يظهر مجددًا في العلن رفقة المدير العام للعلامة التجارية

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عشرة أيام، تم رصد هاتف من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi يضم كاميرا أمامية منبثقة وشاشة خالية من القطع أو الثقب. الآن تم رصد هذا الهاتف بين أحضان Lu Weibing، وهو المدير العام للعلامة التجارية أثناء طلب بعض الأشياء في السينما. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الهاتف الذي تعمل عليه الشركة والذي يضم المعالج Snapdragon 855.

تقول مصادر من الصين أنه تم إلتقاط هذه الصورة قبيل عرض فيلم Avengers الجديد، وفي وقت لاحق أكدت إدارة العلاقات العامة لشركة Xiaomi أن Lu Weibing كان بالفعل في السينما، ولكنها رفضت الإدلاء بأي تعليقات حول هاتف قادم من الشركة.

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حتى الآن لم نسمع سوى الشائعات ولم نرى أي مواصفات رسمية للهاتف الغامض القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi والمزود بالمعالج Snapdragon 855. ومع ذلك، بناء على التسريبات السابقة، فنحن نتوقع أن يضم منفذ السماعات في الأعلى، وأن يعمل بروم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie.