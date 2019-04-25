Tesla تتحقق من فيديو يعرض سيارة Tesla Model S مركونة وهي تتعرض للإحتراق في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن السيارات الكهربائية تحتوي على بطاريات ضخمة، فهناك مخاوف من إحتمال تعرضها للإحتراق والإنفجار، على غرار ما رأيناه في الماضي مع الهواتف الذكية. لحسن الحظ، لم نسمع حتى الآن عن تعرض أحد للموت بسبب إحتراق وإنفجار سيارته الكهربائية، ولكن في الأونة الأخيرة تم تداول مقطع فيديو في الصين يعرض سيارة Tesla تتعرض للإحتراق.

الفيديو الذي تم تداوله في الصين يعرض سيارة Tesla Model S، وهي تتعرض للإحتراق والإنفجار بعدما كانت مركونة في موقف للسيارات. في الفيديو، لا تقوم السيارة بأي شيء سوى الجلوس هناك حيث يظهر في البداية بعض الدخان وهو يخرج من السيارة قبل أن تنفجر. وفي وقت لاحق، ظهر مقطع فيديو ثان يُظهر أن هذا الإنفجار تسبب في إحتراق ثلاث سيارات خلال هذه العملية.

ومن غير الواضح ما الذي حدث وما إذا كان الفيديو حقيقيًا، ولكن من الوضح أنه يسبب القلق. في بيان أدلى به لوكالة الأنباء رويترز، قال ممثل شركة Tesla : ” أرسلنا على الفور فريقًا إلى مكان الحادث ونحن ندعم السلطات المحلية لإثبات الوقائع. وبناء على ما نعرفه الآن، فلم يصب أحد بأذى “.

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ووفقا لشركة Tesla، فقد تفاخرت في السابق بأن سياراتها الكهربائية أقل عرضة بنحو 10 أضعاف للإحتراق مقارنة مع السيارات التي تعمل بالبنزين.