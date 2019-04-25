Nvidia تعلن رسميًا عن بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650، وتكلف 149$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Nvidia اليوم عن بطاقة رسوميات جديدة منخفضة التكلفة تدعى Nvidia GeForce GTX 1650. وتأتي بطاقة الرسوميات الجديدة هذه للحلول مكان بطاقات الرسوميات الحالية Nvidia GeForce GTX 950 و Nvidia GeForce GTX 1050 مع العلم بأنها تكلف 149 دولار أمريكي.

وعلى غرار بطاقات الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 و Nvidia GeForce GTX 1660 Ti، فإن بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce GTX 1650 تستند على معمارية Turing الجديدة من شركة Nvidia وتستخدم معالج الرسوميات TU117. وتقول شركة Nvidia بأن بطاقة الرسوميات الجديدة توفر أداء أفضل بنحو مرتين مقارنة مع Nvidia GeForce GTX 950، وأفضل بنحو 1.7 مرات مقارنة مع Nvidia GeForce GTX 1050.

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وعندما يتعلق الأمر بالنوى، فإن بطاقة الرسوميات الجديدة تملك 896 نواة من نوع CUDA على عكس بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 التي تملك 1408 نواة CUDA. وعندما يتعلق الأمر بالتردد الأساسي، فقد سجلت بطاقة الرسوميات الجديدة 1485MHz، في حين سجلت تردد أقصى يبلغ 1665MHz. وتأتي بطاقة الرسوميات الجديدة كذلك مع 4GB من ذاكرة GDDR5 مع سرعة تبلغ 8Gbps، ومعدل نقل بيانات يصل إلى 128GB/s.

ونظرًا إلى أنها لا تنتمي إلى تشكيلة Nvidia GeForce RTX Series، فإن بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce GTX 1650 لا تدعم تقنية Ray Tracing، ولكنها تدعم ميزات Turing الأخرى، مثل معدل التظليل المتغير، وترميز NVENC المُحسن، والذاكرة المحسنة، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى.

عمومًا، ستكون بطاقة الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce GTX 1650 متاحة للشراء إبتداء من اليوم من شركات مختلفة تشمل ASUS و Colorful و EVGA و Gainward و Galaxy و Gigabyte و Innovision 3D و MSI و Palit و PNY و Zotac.