شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن عن خططها لبناء قاعدة فضائية بالجانب المظلم من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين عن رغبتها فى بناء قاعدة فضائية على الجانب المظلم من القمر، ففى بيان عام، اقترح رئيس برنامج الفضاء الصينى أن هذه الخطوة يمكن القيام به فى غضون عقد من الزمن.

وقال تشانج كجيان من الإدارة الوطنية الصينية للفضاء (CSNA) أنه خلال "حوالى 10 سنوات"، سيكون لدى البلاد محطة أبحاث على القطب الجنوبى للقمر، كما ذكر فى خطابه أن الصين تخطط 4لإطلاق مسبارها الأول لاستكشاف المريخ فى عام 2020.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانى، لا تزال التفاصيل غير واضحة إلى حد ما، ولكن من الواضح أنه سيتم تجميع القاعدة فى أجزاء، وسيتم وضع أول هذه المكونات فى مدار حول القمر على أحد صواريخ الصين لونج مارش - 5 بى فى النصف الأول من عام 2020.

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جدير بالذكر تكثف الصين وجودها بشكل كبير فى استكشاف الفضاء، إذ تنفق على رحلات الفضاء أكثر من أى دولة أخرى فى العالم، باستثناء الولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاحها فى الهبوط على الجانب الآخر من القمر، إلا أنها ليس لديها سجل حافل بالانجازات الخاصة باستكشاف الحدود خارج الأرض، ففى العام الماضى فقدت الصين السيطرة على محطة الفضاء Tiangong-1 التى سقطت فى جنوب المحيط الهادئ.

أحرقت السفينة Tiangong 1 التى يبلغ وزنها 8.5 طن معظمها فوق المحيط الشاسع بعد أن عادت إلى الغلاف الجوى للأرض.