شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. بقع حمراء مضيئة فى سماء الليل تظهر فجأة وتختفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تبدأ في الشعور بالارتباك قليلاً إذا شاهدت فجأة وميضًا تلقائيًا من الضوء الأحمر يظهر في سماء الليل لجزء بسيط من الثانية، هذا ما حدث وتبين أن له سبب علمى.

وفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، عندما يحدث تفريغ كهربائي يشبه البرق في الغلاف الجوي العلوي، يتسبب التفاعل في ظهور أضواء حمراء عميقة.



بقع حمراء

و تمكن بول سميث المختص فى شئون الطبيعة، من التقاط هذه الظاهرة المراوغة كما حدث في السماء فوق أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

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ولقد كان على بعد حوالي 100 ميل جنوب شرق عاصفة وفرت ظروفًا مثالية لالتقاط هذه الصور المذهلة.

وتحدث هذه الومضات عادةً في الطبقة الوسطى، حوالي 30 إلى 50 ميلًا من الأرض، وهو أعلى من المكان الذي تحترق فيه النيازك.

وتكون هذه الومضات ناتجة عن صاعقة قوية من الصواعق تحدث بالقرب من الأرض، ويُعتقد أنها وسيلة للغلاف الجوي لتوزيع الشحنة رأسياً.