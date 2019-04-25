تكنولوجيا: جوجل تدفع تطبيق Google Fit إلى مستخدمي منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تطبيق Google Fit اليوم عل منصة iOS والذي يتكامل مع واجهة ساعة ابل الذكية Apple Watch.
توفر عملاق البحث الآن لمستخدمي هواتف الأيفون والآيباد إلى جانب ساعات ابل الذكية تطبيق Google Fit الذي يتكامل مع كلاً من Apple Health وApple Watch.
وتهدف شركة جوجل لدعم المستخدمين على منصة iOS خلال الفترة القادمة من خلال مميزات التطبيق التي تنقسم إلى اثنان من الأنماط الذكية هما Move Minutes وHeart Points، حيث من المقرر أن تدعم هذه الأنماط مراقبة وتحسين صحة المستخدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، مع تحسينات عامة في صحة المستخدم.
ولقد أكدت شركة جوجل على أن أنماط تطبيق Google Fit الذكية تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي للتعلم السريع من خلال تتبع سلوك المستخدم ونشاطه اليومي، لذا فإن نشاط وحركة المستخدم تدعم التطبيق أيضاً على التطور ليدعم المستخدم على الوجه الأمثل في النهاية، أيضاً من المقرر أن يتكامل التطبيق مع ساعة ابل الذكية أو Wear OS في ساعات الأندوريد.
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