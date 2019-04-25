انت الان تتابع تفاصيل خبر "فيسبوك" يواجه غرامات بمليارات الدولارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 12:50 مساءً - توقع موقع "فيسبوك" تعرضه لغرامة بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار، من جانب لجنة التجارة الفيدرالية، بسبب تهم انتهاك خصوصية المستهلكين.

وبحسب تقرير أرباح شركة فيسبوك، صدر الأربعاء، فإن الغرامة، وفق تقديراته، تعود لانتهاكه اتفاقية موقعة في 2011، بشأن حماية خصوصية المستهلكين.

وفي مارس 2018، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً بحق فيسبوك بشأن انتهاك خصوصية عشرات ملايين الأفراد، من جانب شركة "كامبريدج أناليتيكا".

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وتقول "فيسبوك" إن شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وذكرت فيسبوك في تقريرها أنها تعتزم سداد الغرامة لاحقاً لتسوية سابقة مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية، حول ممارسات الخصوصية للشبكة الاجتماعية.

وأوردت: "المسألة ما تزال دون حل، ولا يمكن أن يكون هناك ما يضمن توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية"، دون أن تقدم أية تفاصيل حول مجريات التحقيق.

إلا أن قضية "كامبريدج أناليتيكا"، تعد واحدة من بين عديد العيوب في الخصوصية، التي يعاني منها فيسبوك في السنوات الأخيرة.