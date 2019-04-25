شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: 500 مليون مستخدم يوميا لميزة القصص stories على ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك خلال الاعلان عن أرباح الربع الأول من 2019، أن ميزة القصص بتطبيق ماسنجر تستخدم من قبل 500 مليون شخص يوميًا، وهو نفس معدل استخدام status واتس آب، بعد تحقيق قصص انستجرام لهذا الرقم منذ 3 أشهر.

وأوضح زوكربيرج أن ثلث مستخدمى فيس بوك الذين يبلغ عددهم 1.56 مليار يوميًا ينشرون أو يشاهدون القصص يوميًا، مرتفعًا من الصفر عندما أطلق فيس بوك الميزة منذ عامين.

وأشار زوكربيرج أن معدل نمو المستخدم قد زاد، لكنه الشركة اضطرت لتوفير 3 مليارات دولار مقابل غرامة محتملة من FTC بسبب ممارسات الخصوصية.

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جدير بالذكر لا يستخدم موقع Facebook ميزة القصص فقط لدعم تواصل المستخدمين فقط، ولكن لتحقيق المزيد من الأموال أيضا، إذ أعلنت شيريل ساندبرج مديرة العمليات بالشركة أن 3 ملايين معلن قاموا الآن بشراء إعلانات القصص عبر مجموعة تطبيقات فيس بوك.