أبرز 5 حواسيب لوحية من سامسونج خلال عام 2019

تشتهر شركة سامسونج في سوق الهواتف الذكية بعدة سلاسل منها جالاكسي نوت، وجالاكسي إس Galaxy S، وأحدثها هواتف Galaxy S10 التي حققت نجاحًا كبيرًا في السوق منذ الإعلان عنها.

ولكن هذا ليس كل ما تشتهر به سامسونج في قطاع الأجهزة المحمولة الذكية، حيث إن سامسونج لها في السوق مجموعة كبيرة من الحواسيب اللوحية بجانب هواتفها الذكية، منها سلسة حواسيب جالاكسي تاب Galaxy Tab الشهيرة، وسلسلة جالاكسي فيو Galaxy View المنتظر صدور الجيل الثاني منها قريبًا.

فيما يلي أهم 5 حواسيب لوحية من سامسونج خلال عام 2019:

1- حاسوب Galaxy Tab S5e:

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لا يُعتبر جهاز جالاكسي تاب إس 5 إي “Galaxy Tab S5e” ترقية لجهاز Tab S4، حيث عملت سامسونج على إضافة الكثير من التعديلات حتى أصبح الجهاز الأخف والأنحف من سامسونج حتى الآن، بالإضافة لدعمه العديد من الميزات الذكية.

يحتوي جهاز Galaxy Tab S5e على شاشة 10.5 بوصات، من نوع Super AMOLED، بدقة 2560×1600 بيكسل، وبكثافة 288 بيكسل في البوصة الواحدة، وبأبعاد 16:10، كما تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم أكثر من 82%.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 670 من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 و6 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64، و128 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0، وتدعم ميزة HDR والتصوير البانورامي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، المُعتمد على وجهة المستخدم One UI، ويضم بطارية كبيرة سعتها 7040ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

يتوافر الجهاز بثلاثة ألوان هي: الفضي والذهبي والأسود، وبسعر 400 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين 64 جيجابايت.

2- حاسوب Galaxy Tab S4:

يُعتبر حاسوب جالاكسي تاب إس 4 “Galaxy Tab S4” هو المنافس الأقوى للأجهزة اللوحية ذات الشاشات الكبيرة مثل آيباد من شركة آبل وسيرفس جو Surface Go من مايكروسوفت.

يأتي جهاز Galaxy Tab S5e بتصميم أنيق مع حواف صغيرة جدًا، وشاشة 10.5 بوصات، من نوع Super AMOLED، بدقة 2560×1600 بيكسل، وبكثافة 287 بيكسل في البوصة الواحدة، وبأبعاد 16:10، كما تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم أكثر من 78.6%.

تخلت سامسونج في حاسوب جالاكسي تاب إس 4 عن زر الرئيسية لصالح التصميم الأنيق والمستشعرات الجديدة، كما يأتي الجهاز بتقنية Intelligent Scan مثل هاتف سامسونج جالاكسي إس 9 للتبديل بين ميزتي التعرف على الوجه وماسح قزحية العين وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 835 من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 و6 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64، و256 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 400 جيجابايت.

يضم الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم ميزة HDR والتركيز التلقائي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

يأتي مع الجهاز النسخة الأكثر تطورًا من القلم الذكي S-Pen، والذي يعتبر أحد أهم مزايا هذا الهاتف، فبالإضافة إلى استخدامه في الكتابة والرسم، أصبح القلم يدعم الاتصال اللاسلكي، بحيث يمكنه تشغيل التطبيقات والتحكم فيها عن بُعد، ابتداءً من تطبيقات الكاميرا والمعرض، إلى تطبيق Powerpoint، ومشغلات الموسيقى. فإذا كنت ممن يستخدمون قلم S Pen كثيرًا فإن هذه الميزة ستكون لها الأولوية الكبرى لديك، كما يدعم الحاسوب لوحة مفاتيح خارجية اختيارية بقيمة 149 دولارًا.

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بالإضافة لذلك دعمت سامسونج جهاز جالاكسي تاب إس 4 بأربعة مكبرات صوت من شركة AGK الاسترالية والتي تدعم تقنية Dolby Atoms للصوت، ويضم الجهاز بطارية سعتها 7300 ميلّي أمبير/الساعة توفر ما يصل إلى 16 ساعة من الاستخدام وتدعم الشحن السريع.

يتوافر الجهاز بلونين الأسود والفضي، وبسعر 650 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 46 جيجابايت، وبسعر 750 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت.

3- حاسوب Galaxy Tab A 10.1:

يعتبر حاسوب Galaxy Tab A 10.1 الذي يدعم القلم S-Pen خيارًا مثاليًا للاستمتاع بكل وسائل الترفيه الرقمية أثناء التنقل، نظرًا لسعره المتميز وبطاريته التي تدوم لمدة 12 ساعة.

يأتي الجهاز بشاشة 10.1 بوصات، من نوع PLS LCD، بدقة 1920×1200 بيكسل، وبكثافة 224 بيكسل في البوصة الواحدة، وبأبعاد 16:10، كما تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم أكثر من 74.9%.

يعمل الجهاز بمعالج Exynos 7870 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 256 جيجابايت.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 7300 ميلّي أمبير/الساعة، ويتوافر باللونين الأسود والأبيض، وبسعر 250 دولارًا فقط.

4- حاسوب Galaxy Tab E 9.6:

يعتبر حاسوب Galaxy Tab E خيارًا مثاليًا للأطفال، حيث يأتي بتصميم من البلاستيك، كما يتميز بالغطاء الخلفي المصنوع من مادة مقاومة للانزلاق لتجنب الوقوع والصدمات.

يأتي الجهاز بشاشة 9.6 بوصات، من نوع TFT LCD، بدقة 1280×800 بيكسل، وبكثافة 157 بيكسل في البوصة الواحدة، كما تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم أكثر من 73.9%.

يعمل الجهاز بمعالج رباعي النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1.6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 128 جيجابايت.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، ويتوافر بثلاثة ألوان هي: الأسود والأبيض والبني الذهبي، وبسعر 135 دولارًا فقط.

5- حاسوب Galaxy Tab S3:

ما زال جهاز Galaxy Tab S3 يتمتع بالتصميم الأنيق وقوة الأداء، حيث يأتي بتصميم من الزجاج، مع إطار من المعدن، ويدعم القلم الإلكتروني لقلم S Pen.

يأتي الجهاز بشاشة 9.7 بوصات، من نوع Super AMOLED، بدقة 2048×1536 بيكسل، وبكثافة 264 بيكسل في البوصة الواحدة، كما تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى الجسم أكثر من 72.7%.

تعرض شاشة الجهاز الصور بمستوى متميز من السطوع والألوان، وبفضل قدرات تشغيل الفيديو بتقنية HDR ستستمتع بتجربة ترفيه عالية الجودة.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 820 من كوالكوم رباعي النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 256 جيجابايت.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 6000 ميلّي أمبير/الساعة، ويتوافر باللونين الأسود والأبيض، وبسعر 400 دولارًا فقط.