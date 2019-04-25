3 نصائح لزيادة مستوى تفاعل العملاء على موقعك

لا شك أن الحفاظ على مستوى تفاعل العملاء على موقع الويب الخاص بعلامتك التجارية يعتبر مهمة صعبة للغاية، خاصةً مع توفر هذا الكم الهائل من المعلومات على الإنترنت.

كما تعتبر هذه المهمة أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن توجيه زوار الموقع ليقوموا بالإجراءات المرغوبة، مثل: التعرف على المنتجات والخدمات، وطلب مزيد من المعلومات، أوتنزيل النسخة التجريبية، وما إلى ذلك؛ يمكن أن يكون أكثر صعوبة خاصة في حالة عدم إجراء دراسة كاملة للسوق، وتحليل العملاء، وتوفير المحتوى المناسب لهم.

لذلك يجب النظر في طرق جديدة لجذب انتباه الجمهور على موقع الويب، وتذكر دائمًا أن الهدف الرئيسي لموقع الويب الخاص بعلامتك التجارية، يجب أن يكون الحصول على عدد أكبر من العملاء المحتملين، وزيادة الإيرادات، لذلك عندما تفكر في تطوير الموقع، حاول الإجابة على الأسئلة التالية:

هل تَنقل المنتجات أو الخدمات التي تقدمها عبر الموقع الرسائل المناسبة للجمهور المستهدف؟

هل تهتم بتقديم المعلومات اللازمة في البداية لإعلام وتثقيف الجمهور حول المنتجات أو الخدمات؟

هل يدعم الموقع العناصر الأساسية اللازمة لجعل رحلة المشتري بسيطة قدر الإمكان؟

للإجابة عن هذه الأسئلة ومساعدتك في زياد تفاعل العملاء على موقع الويب الخاص بعلامتك التجارية، إليك ثلاث نصائح تسويقية للمساعدة في ذلك:

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1- حدد فئة الجمهور المستهدف بدقة:

يُعد تقديم المعلومات المناسبة إلى الأشخاص المناسبين وفي الوقت المناسب – أثناء عملية الشراء – أمرًا بالغ الأهمية في إقناعهم بشراء المنتج أو الخدمة. لذلك فكر في إنشاء شخصية افتراضية للمشتري Buyer Persona، تُمثل سمات المشترين الذين يجب أن تستهدفهم، ومن البيانات الشائعة التي يتم استخدامها في استهداف العملاء المحتملين التركيبة السكانية، وسلوك الشراء، والأهداف والدوافع، والاهتمامات، مما يساعدك في تحديد نوع المحتوى الذي تريد إنتاجه للعملاء خلال رحلة الشراء.

بمجرد الانتهاء من البحث لتحديد أنواع المشترين، ركّز جهودك على إنشاء محتوى يستهدف العملاء المحتملين، ويضيف لهم قيمة. واحرص أيضًا على التواصل مع فريق المبيعات لتحديد الأسئلة الشائعة التي يوجهها لهم العملاء، وتخصيص المحتوى اللازم للإجابة عن هذه الأسئلة، وكذلك المحتوى الخاص بالمشاكل التي من الممكن أن تقابل العملاء، وكيفية حلها.

2- إنشاء محتوى تفاعلي:

ضع في اعتبارك أنه إذا كان المنتج أو الخدمة التي تقدمها موجهة للشركات والمؤسسات، فإنهم في الغالب سيحتاجون منك القيام بمساعدتهم في اختيار أفضل حل لمؤسساتهم. لذلك احرص على إنشاء محتوى تفاعلي على موقع الويب الخاص بك، يساعدك في توجيههم لاتخاذ القرار بشأن الحل الذي يناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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يمكن أن تَشمل أنواع المحتوى التفاعلي ما يلي:

تقديم إصدار تجريبي من المنتج الخاص بك.

عروض المنتجات أو الندوات المباشرة على الإنترنت؛ تتيح للمستخدمين فرصة لطرح الأسئلة.

التقييمات الذاتية أو الاختبارات التي تركز على المشاكل التي تواجه المشترين لمساعدتهم في العثور على الحل الدقيق الذي يحتاجونه.

احرص دائما أن تكون شريكًا في عملية التعليم والبحث للمشترين من البداية، وقدم طرقًا سهلة وممتعة لمعرفة المزيد عن المنتجات، أو الخدمات التي تطرحها في السوق.

3- ربط المحتوى برحلة المشتري:

المحتوى هو المفتاح لتوليد عملاء محتملين اليوم، فوفقًا لدراسة قامت بها منصة Curata، تشير 74.2% من الشركات إلى أن التسويق بالمحتوى يزيد من جودة وعدد العملاء المحتملين.

ولتخصيص المحتوى المناسب، يجب أولاً فهم مراحل رحلة المشتري، وهناك العديد من التعريفات لرحلة المشتري، و لكن عمومًا؛ تشير رحلة المشتري إلى التقدم الذي يحرزه الفرد تجاه قرار الشراء.

تتضمن رحلة المشتري ثلاث مراحل هي: الوعي Awareness، والتفكير Consideration، واتخاذ قرار الشراء Decision.

في مرحلة الوعي – التي تسمى أحيانًا مرحلة التعليم – يدرك المشتري أنه يواجه مشكلة، ويبحث عن حلول لتغيير الوضع الراهن، وفي هذه المرحلة يجب أن يركز المسوّق على توفير مواد تعليمية، توفر للمشتري حلولًا للمشكلة التي يواجهها. ولا شك أن مساعدة جمهورك خلال هذه المرحلة سيساعدهم في اتخاذ قرارهم بشكل أسهل، وكذلك اقتناعهم بكونك أفضل من يلبي احتياجاتهم.

في مرحلة التفكير – والتي تسمى أحيانًا مرحلة التقييم، أو البحث عن الحل الأمثل – يقوم المشتري باستكشاف الحلول ومدى مرونتها، وفي هذه المرحلة يجب أن يشرح المحتوى فوائد الحلول المختلفة، كما يجب أن يركز على تمييز منتجات علامتك التجارية عن منتجات المنافسين.

في مرحلة اتخاذ القرار، أو مرحلة الشراء يقوم المشتري بتبرير اختياره، وهنا يحتاج هذا الفرد إلى تفاصيل ملموسة، وشهادات من عملاء سابقين؛ لمساعدته في دعم قرار الشراء.