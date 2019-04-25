آبل ترد على الدعوى القضائية المرفوع ضدها من قبل المراهق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل من قبل مراهق أمريكي يدعي أن نظام التعرف على الوجوه التابع للشركة أدى إلى إعتقاله على الرغم من حقيقة أنه لم يرتكب أي خطأ. الإدعاء يقول أن شركة آبل إستخدمت نظام للتعرف على الوجوه في متاجر التجزئة الخاصة بها للقبض على الشخص الذي كان منخرطًا في سلسلة من السرقات. لقد قررت شركة آبل الآن الرد على هذه المسألة مشيرة إلى أنها لا تستخدم برنامج التعرف على الوجوه في متاجرها.

إدعى Osumane Bah في دعواه أنه تم إلقاء القبض عليه بإعتباره السارق في العديد من عمليات السطو في متاجر آبل. ينكر أنه هذا الشخص وقال أن اللص الحقيقي إستخدم معلوماته ورمز تعريف مزيف. وإكتسبت إدعاءاته وزنًا في نيويورك وبوسطن حيث أدت لقطات المراقبة وشهادة المخبر بالفعل إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.

شاهد المحقق في شرطة نيويورك، السيد John Reinhold اللقطات التي إلتقطتها كاميرات المراقبة ولاحظ أن Osumane Bah لا يشبه المشبته به في الحادث. وتشير الدعوى بعد ذلك إلى أن المحقق أوضح بأن تقنية الأمان التابعة لشركة آبل تحدد المشتبه بهم تلقائيًا من خلال التعرف على الوجه. أخبر John Reinhold موقع The Verge أن شركة آبل لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه تقنيًا في متاجرها، ولكنه أكد مجددًا أن تصريحاته في الدعوى صحيحة أيضًا. Security Industry Specialists هي الشركة التي تمثل المدعى عليه الثاني في الدعوى. ويذكر التقرير أن هذه هي ربما الشركة التي إستخدمت نظام التعرف على الوجوه لتحليل لقطات المراقبة بعد السرقة وربما خارج مرافق آبل.

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تم تقديم Osumane Bah مع تقرير للشرطة، وفقا للدعوى القضائية، والذي ذكر أن أحد موظفي قسم المفقودات في شركة آبل قد رصده يسرق أقلام Apple Pencil في لقطات المراقبة داخل متجر آبل في بوسطن. إدعت شركة آبل في البداية أنها لا تملك لقطات المراقبة ولكنها تراجعت عن ذلك في وقت لاحق. يعارض Osumane Bah ذلك بقوله أنه أثناء حدوث السرقة في بوسطن كان يحضر حفلة موسيقية له في منهاتن، لذلك فهو لم يكن هناك. هناك تكهنات بأن اللص الحقيقي ربما يكون قد سرق معلوماته من تصريح المتعلم الذي فقده، وهو التصريح الذي لم يكن يعرض صورة للمالك. من الواضح أن هذه القضية ستستمر لفترة.