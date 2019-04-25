الكشف رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy View 2 مع شاشة ضخمة بحجم 17.3 إنش وبدقة FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، رأينا مجموعة من الصور الرسمية المسربة للجهاز اللوحي العملاق Galaxy View 2 القادم من شركة سامسونج مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه وبعض من مواصفاته التقنية. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة الإتصالات الأمريكية AT&T الآن إزاحة الستار رسميًا عن هذا الجهاز اللوحي بالتعاون مع شركة سامسونج.

قامت شركة الإتصالات الأمريكية المذكورة آنفا بنشر فيديو رسمي للجهاز اللوحي Galaxy View 2 في قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهو الفيديو الذي لا يكشف لنا فقط عن تصميم الجهاز، وإنما يكشف لنا كذلك عن المواصفات التقنية التي يمتاز بها، وبعض الأشياء التي يمكنه القيام بها. ووفقا للمعلومات المقدمة في الفيديو، فالجهاز اللوحي Galaxy View 2 يضم شاشة بحجم 17.3 إنش وبدقة FullHD، وأربع مكبرات للصوت تدعم تقنية Dolby Atmos Sound.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا الفيديو الترويجي أيضًا أن الجهاز اللوحي Galaxy View 2 يضم 64GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع إلى 400GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 12000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C، فضلا عن دعم شبكات الجيل الرابع 4G. وكما أوضحت التسريبات السابقة، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع مسند يتيح لك إستخدامه بأوضاع مختلفة تشمل الكتابة ومشاهدة الأفلام وإجراء محادثات الفيديو.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر أو موعد إطلاق Galaxy View 2، ولكن من المفترض أن نحصل على هذه المعلومات في المستقبل القريب.