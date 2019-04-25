شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للاحتفال بذكرى الوصول للقمر.. البرتغال تستضيف القمة العالمية للاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف البرتغال القمة العالمية للاستكشاف التى تعقد للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة بمشاركة أكثر من 400 من الباحثين والمهنيين الرواد فى مجال العلوم والفن والتكنولوجيا.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية أن القمة، التى تعقد يوم 3 يوليو المقبل وتستمر ثلاثة أيام فى لشبونة، يشرف عليها نادى المستكشفين فى نيويورك وتنظمها هيئة السياحة البرتغالية بالتعاون مع جهات أخرى.

وتحتفل القمة بالذكرى 50 لوصول الإنسان للقمر، بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين وعلماء الآثار والفنانين وممثلون من هيئات علمية فى عدة دول، من بينها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

