تكنولوجيا: Verizon تؤكد هاتف Galaxy Note 10 يأتي بإصدار 5G لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Hans Vestberg الرئيس التنفيذي لشركة Verizon في تصريحاته الأخيرة عن مجموعة من الهواتف الذكية المميزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس ويأتي من بينها هاتف Galaxy Note 10 المرتقب من سامسونج.
مزيد من التسريبات حول إصدار العملاق الكوري المنتظر Galaxy Note 10، حيث أكدت شركة Verizon على أن سامسونج سيكون لديها إصدار 5G من هاتف Galaxy Note 10.
وقد أشار تقرير سابق إلى أن سامسونج سيكون لديها 4 نماذج من هاتف Galaxy Note 10 هذا العام، حيث يدعم اثنان من النماذج شبكات 4G بينما تدعم النماذج الأخرى شبكات الجيل الخامس، كما أشار التقرير أيضاً إلى أن هذه النماذج ستأتي بحجم مختلف في الشاشة أيضاً.
يذكر أن شبكات الجيل الخامس لم تحقق الإنتشار في الكثير من مناطق العالم حتى الآن، إلا أن هواتف 5G بدأت في الإنتشار بالفعل، حيث تقدم سامسونج Galaxy S10 5G في Verizon في 16 من مايو.
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