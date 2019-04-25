قد نبدأ برؤية المزيد من تطبيقات iOS تشق طريقها إلى نظام MacOS في المستقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل منذ فترة طويلة عن رغبتها في أن يظل نظامي iOS و MacOS منفصلين عن بعضهما البعض على عكس شركة مايكروسوفت التي إستخدمت إستراتيجية مناقضة مع نظام Windows 10 من خلال توحيد تجربة الإستخدام بشكل أو بآخر على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والحواسيب الشخصية. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل قررت أخذ صفحة من كتاب جوجل.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع 9to5mac، فقد إكتشف أنه في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 القادم، ستعلن شركة آبل عن بعض التحسينات على مشروع Marzipan والتي من شأنها أن تسمح بجلب تطبيقات iOS إلى نظام MacOS بسهولة أكبر، مما قد يعني أنه يمكننا البدء في رؤية المزيد من تطبيقات iOS تشق طريقها إلى نظام MacOS. يشبه هذا ما قامت به شركة جوجل مع نظامي Android و ChromeOS.

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وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فإن Marzipan عبارة عن مشروع تعمل عليه شركة آبل والذي سيتيح للحواسيب المزودة بنظام MacOS تشغيل تطبيقات iOS التي تستند على واجهة برمجة التطبيقات UIKit. ويزعم التقرير أن شركة آبل تعمل على تحسين تقنية Marzipan لتصبح عملية ترقية التطبيقات أسهل، وحتى منحها إمكانية الإستفادة من بعض ميزات أجهزة Mac مثل شريط Touch Bar في حواسيب MacBook Pro الحديثة.

يقال أن هذه العملية بسيطة مثل تحديد مربع في الإعدادات أثناء عملية التطوير، على غرار الطريقة التي يضيف بها المطورون دعم iPad لتطبيق iPhone. عموما، لقد تقرر الآن عقد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019 في اليوم الثالث من شهر يونيو المقبل، لذلك نتوقع أن نعلم المزيد عن خطط آبل في ذلك الوقت.