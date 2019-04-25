شركة Tesla تخطط لإطلاق شبكة من سيارات الأجرة الذاتية القيادة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كان إطلاق شبكة من سيارات الأجرة الذاتية القيادة جزءًا من رؤية Tesla لمستقبل صناعة السيارات. قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk خلال يوم Tesla Autonomy Day أن الشركة تتوقع الآن إطلاق أولى سيارات الأجرة الذاتية القيادة في العام المقبل.

ووفقا للسيد Elon Musk، فقد صرح بالقول : ” أشعر بالثقة في توقع صدور سيارات الأجرة الآلية من شركة Tesla في العام المقبل – ليس في جميع الولايات لأننا لن نحصل على موافقة الهيئات التنظيمية في كل مكان “. لم يكشف عن الهيئات التنظيمية التي كان يشير إليها ولكنه قال بأنه واثق من أن شركة Tesla ستحصل على موافقة الهيئات التنظيمية في وقت ما من العام المقبل.

سيكون بمقدور ملاك سيارات Tesla الحاليين الإستفادة من هذه الشبكة لجعل سياراتهم تكسبهم بعض المال عندما لا يحتاجون إلى سيارة. سيكون بمقدور المالكين إضافة سياراتها الذاتية القيادة إلى الشبكة والتي ستعمل على نحو مماثل لشبكة Uber. سوف تحتفظ شركة Tesla بما يصل إلى 30 في المئة من عائداتها بينما يقوم صاحب السيارة بتحصيل المبلغ المتبقي. وأشار Elon Musk أيضًا إلى أنه في المناطق التي لا يوفر فيها الكثير من العملاء سياراتهم الخاصة للرهن كجزء من الشبكة، ستقوم شركة Tesla نفسها بتوفير أسطول خاص يتألف من سيارات الأجرة الذاتية الخاصة بها من أجل الخدمة.

ذكر السيد Elon Musk كذلك خلال حدث Tesla Autonomy Day أن جميع سيارات Tesla الجديدة يتم تزويدها برقاقة القيادة الذاتية الكاملة الخاصة بالشركة. هذه الرقاقة قادرة على جعل السيارة تقود نفسها بالكامل. وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Elon Musk بالقول : ” من وجهة نظرنا، إذا مضينا بسرعة نحو الأمام لعام كامل، وربما لعام وثلاثة أشهر، ولكن في العام المقبل بالتأكيد، سيكون لدينا أكثر من مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة على الطريق “.