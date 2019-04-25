النسخة الأرخص من جهاز Nintendo Switch قد تصدر بحلول أواخر شهر يونيو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فيبدو أن شركة Nintendo تعمل على نسخة أرخص من جهاز Nintendo Switch سيتم إصدارها في خريف هذا العام. والآن، تم ” تأكيد ” هذه الشائعات من خلال تقرير جديد من وكالة الأنباء بلومبورج يفيد بأن هذه النسخة الأرخص من جهاز Nintendo Switch ستصدر فعليًا بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمعرض الترفيه السنوي E3 2019 سيعقد أيضًا في شهر يونيو المقبل، لذلك نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قامت شركة Nintendo بالإعلان عن شيء له صلة بهذا الجهاز في الحدث الذي ستعقده الشركة في هذا المعرض. وفيما يتعلق بالإختلافات مع جهاز Nintendo Switch الحالي، فقد تردد أنه سيركز على تعزيز تجربة اللعب أثناء التنقل.

أشارت تقارير سابقة إلى أن النسخة المنخفضة التكلفة من جهاز Nintendo Switch لن تضم أيادي التحكم Joy-Con القابلة للفصل. وبالتالي، هذه النسخة ستبدو أكثر كخليفة لجهاز Nintendo 3DS. قد يتم حذف ميزة الإهتزاز كذلك. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حاليًا حول سعر هذا الجهاز.

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قد لا تكون هذه هي نسخة Nintendo Switch الجديدة الوحيدة التي تعمل عليها شركة Nintendo، فقد ذكر تقرير سابق أيضًا أنه يجري تطوير نسخة أخرى أكثر قوة، فضلا عن الجيل التالي من Nintendo Switch والذي تردد أنه سيحصل على تصميم جديد كليًا. ومن غير المتوقع أن تقوم شركة Nintendo بإطلاق هذا الطراز الجديد المعاد تصميمه من جهاز Nintendo Switch حتى العام المقبل.

قررت شركة Nintendo إلتزام الصمت بشأن خططها لأجهزتها المستقبلية في الوقت الراهن، لذلك من غير الممكن في الوقت الراهن تحديد متى ستقوم الشركة بإطلاق هذه الطرازات الجديدة من جهاز Nintendo Switch.