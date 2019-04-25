Oppo تعلن رسميًا عن بداية إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno Series على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بالأمس بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق كل من Oppo Reno و Oppo Reno 10X Zoom Edition و Oppo Reno 5G على الصعيد العالمي بعدما تم إطلاقهما بالفعل قبل عدة أسابيع في الصين. وبالنسبة لهواتف Oppo Reno الثلاثة الجديدة، فهي ستشق طريقها في البداية إلى أوروبا قبل أن تشق طريقها بعد ذلك إلى مختلف الأسواق الأخرى حول العالم، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط.

Oppo Reno

هذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة نظرًا إلى أنه يفتقر إلى العديد من الميزات والمواصفات التي قامت شركة Oppo بتضمينها في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition.

في البداية، الهاتف Oppo Reno يفتقر إلى المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم ويأتي بدلاً من ذلك مع المعالج Snapdragon 710. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، كما يتفقر إلى الكاميرا المقربة في الخلف. ومع ذلك، فهو لا يزال يحتفظ بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة وبالكاميرا الأمامية المنبثقة ذات التصميم الفريد من نوعه الذي تطلق عليه شركة Oppo إسم Shark Fin.

الهاتف Oppo Reno العادي يضم نفس الكاميرا الأمامية المستخدمة في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، فهو يضم بدوره مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكنه يفتقر إلى الكاميرا المقربة والكاميرا الواسعة الزاوية في الخلف بحيث يضم فقط كاميرتين، واحدة أساسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 وأخرى بدقة 5 ميغابكسل تعمل على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo Reno يضم كذلك بطارية أصغر قليلا بسعة 3765mAh ولكنها لا تزال تحتفظ بتقنية الشحن السريع VOOC 3.0. وعلى غرار الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، فالهاتف Oppo Reno العادي سيكون متوفرًا بدوره بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/128GB و 6GB/256GB و 8GB/256GB.

Oppo Reno 10X Zoom Edition

Oppo Reno 10x Zoom Edition يعتبر أكثر تميزًا من الهاتف Oppo Reno العادي، فهو يمثل الهاتف الرائد الجديد لشركة Oppo ويأتي مزودًا بكاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 13 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 3.0 كما أنها توفر تقريب بصري هجين يصل إلى 10 أضعاف. ويتم ربط هذه الكاميرا في الخلف مع كاميرا رئيسية تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، ومع كاميرا أخرى واسعة الزاوية تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.2. وكما تلاحظون، الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الجديد يأتي أساسًا للتنافس مع الهاتف Huawei P30 Pro. في الواقع، الكاميرا المقربة في هاتف Oppo الجديد تمتاز بدقة أعلى وتضم فتحة أوسع بالمقارنة مع هاتف Huawei.

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وفي الجانب المتعلق بالكاميرا أيضًا، فقد قامت شركة Oppo كذلك بتزويد الهاتف Oppo Reno 10X Zoom Edition بكاميرا أمامية منبثقة بتصميم فريد من نوعه تطلق عليه شركة Oppo إسم Shark Fin مع العلم بأن هذه الكاميرا تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 2.0 توفر زاوية مشاهدة واسعة تبلغ 79.3 درجة.

الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الجديد يضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن شاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأن هذه الشاشة تغطي 93.1 في المئة من واجهة الهاتف.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4065mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

Oppo Reno 5G

وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 5G، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، ولكنه يتفوق على هذا الأخير بدعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo Reno سيصل إلى أوروبا في اليوم 10 مايو وسيكلف إبتداء من 500€. وفي نفس الشهر، سيتم أيضًا إطلاق الهاتف Oppo Reno 5G في أوروبا بسعر يبدأ من 900€، في حين تم تسعير الهاتف Oppo Reno 10X Zoom Edition بنحو 800€ في نفس المنطقة، ولكن هذا الأخير لن يصل إلى أوروبا حتى شهر يونيو الموالي. وبالتالي، إذا كنت ترغب في الحصول على الكاميرا المقربة المميزة التي تعتمد على مبدأ المنظار من شركة Oppo، فسوف يتوجب عليك شراء الهاتف Oppo Reno 5G إذا كنت لا ترغب في الإنتظار إلى حين وصول الهاتف Oppo Reno 10X Zoom Edition.

أعلنت شركة Oppo كذلك اليوم أن الهاتفين Oppo Reno 10X Zoom Edition و Oppo Reno 5G سيحصلان على الضمان في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أنه يمكنك إصلاح هاتفك في مراكز الخدمة المؤهلة من قبل شركة Oppo في أي بلد تتواجد فيه الشركة بشكل رسمي.