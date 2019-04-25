انت الان تتابع تفاصيل خبر اللسان قادر على الشم.. كيف ذلك؟! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 09:50 صباحاً - توصلت دراسة حديثة، اليوم الأربعاء، إلى أنّ الألسن البشرية تحتوي على متحسسات تمكّنها من شم الروائح وتحديدها.

جاء ذلك بحسب دراسة أُجريت في مركز فيلادلفيا للكيمياء وجامعة نيويورك، ونشرها موقع "كيميكال جورنال".

ووجد الباحثون أنّ خلايا الذوق البشري تحتوي على العديد من الجزيئات الرئيسية، وهي نفسها الموجودة في مستقبلات الشم في أنوف البشر.

وتشير النتائج إلى أن المكونات الرئيسية لنكهة الطعام والذوق والرائحة تعمل معاً على اللسان أولاً قبل انتقالها إلى الدماغ.

ولغرض الدراسة أنتج الباحثون خلايا التذوق الموجودة في اللسان عبر زراعتها في المختبر.

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كما استخدم الفريق تقنية تُعرف باسم "تصوير الكالسيوم" لإظهار أن خلايا التذوق تستجيب لجزيئات الرائحة بنفس طريقة خلايا المستقبلات الشمية.

وقال الباحث محمد حاكان، وهو عالم أحياء مركز مونيل في فيلادلفيا: "قد يساعد بحثنا في تفسير كيف تعدل جزيئات الرائحة إدراك الذوق".

وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى تطوير مُعدِّلات التذوق المرتكزة على الرائحة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإفراط في تناول الملح والسكر والدهون المرتبطة بالأمراض بسبب النظام الغذائي؛ مثل السمنة والسكري".

فعلى سبيل المثال؛ يمكن صنع طعام ذي مذاق أحلى مما هو عليه بالفعل، ما يساعد على تقليل الرغبة في تناول المزيد.

وعلى الرغم من اعتقادنا الشائع أننا نميز النكهات المميزه للطعام والشراب من خلال حاسة التذوق لدينا، فإن حاسة الشم لدينا هي التي تؤدي بالفعل الدور الأكثر أهمية في هذه العملية.