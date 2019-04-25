شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن ارتفاع قيمتها السوقية إلى تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ارتفاع قيمتها السوقية إلى رقم قياسى غير مسبوق، مشيرة إلى أنها وصلت إلى تريليون دولار أمريكى.

وأشارت الشركة الأمريكية، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، إلى أن أرباحها فى الربع الأول من العام الجارى، ارتفعت بصورة كبيرة، بسبب خدماتها السحابية والخدمات التجارية التى أطلقتها "مايكروسوفت"، ما تسبب فى إغلاقها، عند مستوى القيمة السوقية تريليون دولار.

وقالت مايكروسوفت إن أرباحها فى الربع الأول من العام الجارى 2019 الذى ينتهى فى 31 مارس 2019، ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 8.87 مليار دولار، وإجمال إيرادات وصلت إلى 30.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" بسبب ذلك الإعلان بنحو 3%، فى تعاملات اليوم، ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى تريليون دولار أمريكى تقريبا، خاصة بعدما أنهت جلسة اليوم بقيمة سوقية وصلت إلى 960 مليار دولار أمريكى، خلف شركة "أبل" الأمريكية مباشرة، ومتقدمة على شركة "أمازون".

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وأشارت مايكروسوفت إلى أن ذلك النجاح، يأتى بسبب تركيزها خلال الفترات الماضية على خدمات الحوسبة السحابية، وغيرها من خدمات الأعمال لتحقيق المزيد من الأرباح، بدلا من التركيز فقط على برامج الحواسيب الشخصية الاستهلاكية.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت فى بيان رسمى: "كل المؤسسات الرائدة، بكل أحجامها لديها ثقة كبيرة فى خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بمايكروسوفت".

وأردف "ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية التجارية بنحو 41% مقارنة بالعام الماضى، لتصل إلى 9.6 مليار دولار، وهو ما يمثل الآن نحو ثلث مبيعات الشركة".

كما اعتمدت أيضا مايكروسوفت على إيرادات وحدة "الإنتاجية وخدمات الأعمال"، التى وصلت إلى 10.2 مليار دولار، بفضل منتجاتها الشهيرة مثل مجموعة برامج "أوفيس" وشبكة "لينكد إن".

كما حققت وحدة "الحوسبة الشخصية" إيرادات مميزة أيضا بفضل برامج تشغيل "ويندوز" وأجهزة "سرفس" وبعض أجهزة الألعاب، والتى بلغ إجمالى إيراداتها 10.6 مليار دولار.