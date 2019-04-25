شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلى عن بعض مميزات ويندوز 10.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن ميزة Sets التى بدأت مايكروسوفت فى اختبارها مؤخرا، والتى كانت تتيح التنقل بين التطبيقات بنفس الآلية التى يتم فيها التنقل بين صفحات الويب بالمتصفحات، إذ يتم فتحها فى تبويبات، لم تعد تظهر مع أحدث نسخ ويندوز 10 التجريبية.

ووفقا لما نشره موقع ZDNet الأمريكى، فقد تخلت الشركة عن هذه الميزة لكونها تركز على تطوير متصفح Edge التابع لها، وترغب فى منحه أولوية التطوير كمتصفح ويب، على أن تضيفه ضمن ميزة Sets التى كانت تعمل بفضل المتصفح المذكور مع التطبيقات الشاملة.

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وكشف متحدث باسم "مايكروسوفت"، أنه تم إلغاء ميزة Sets من التطبيقات الشاملة على ويندوز 10 وذلك ضمن تقييم طويل المدى حيث تحتاج الشركة لإعطاء أولوية أكبر لمتصفح إيدج.