شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن.. أمازون تضع الطرود فى "جراجك" الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لأمازون الآن تسليم الطرود بأمان داخل المرآب الخاص بك، فبعد اختبار الميزة في 37 مدينة، تقوم أمازون بإطلاق خدمة التوصيل داخل المرآب لأعضاء Prime.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل حاليا هذه الميزة من خلال خدمة Key by Amazon التابعة للشركة، والتي تشمل التوصيل داخل المنازل، في مجموعه 50 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن أجل استخدام Key for Garage لخدمة الجراج، يجب أن يكون لدى المستهلكين باب متوافق مع تقنية تسليم أمازون myQ.

ويمكن للمستخدمين التحقق لمعرفة ما إذا كان باب الجراج الخاص بهم متوافقًا أم لا عبر أداة على موقع أمازون الإلكتروني.

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ويرتبط باب الجراج الذكي بتطبيق Key by Amazon، حيث يختار المستخدمون بعد ذلك "تسليم في المرآب" عند تقديم الطلب، ويمكن للسعاة بعد ذلك فتح وإغلاق باب المرآب عندما يسلمون الطرد الخاص بك.

ويمكن كذلك للمستخدمين الاستعانة بكاميرا Amazon Cloud Cam لمشاهدة البث المباشر أو المسجل للتسليم، وترسل Amazon إشعارًا إلى المستخدمين قبل التسليم مدته أربع ساعات، ثم تتابع إشعارًا آخر عند وصول مقدم الطلب إلى عنوانه.