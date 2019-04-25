شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمو تويتر أكثر تعليماً وديمقراطية وأعلى دخلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث صادر عن مركز بيو للأبحاث، أن مستخدمى تويتر أصغر سناً وأكثر تعليماً ولديهم دخل أعلى وأكثر ديمقراطية مقارنة بعامة الناس، كما أنهم أكثر دعما الهجرة وأكثر قدرة على رصد أدلة عدم المساواة العرقية فى المجتمع.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فحصت الدراسة عينة مكونة من 2,791 من مستخدمى تويتر البالغين بالولايات المتحدة، وكان متوسط ​​عمر هؤلاء المستخدمين 40 عامًا، مقارنةً بـ 47 عامًا، متوسط ​​العمر الوطنى للبالغين.

وفقًا للتقرير، فإن 42٪ من مستخدمى Twitter البالغين لديهم درجة البكالوريوس، مقارنة بـ 31٪ من عامة الجمهور، أما بالنسبة للدخل فيكسب 41 فى المئة من مستخدمى Twitter أكثر من 75000 دولار، فى حين أن 32 فى المئة فقط من الجمهور العام يحقق هذا الرقم، أما من حيث الجنس والعرق، فأن تركيبة مستخدمى تويتر تشبه السكان البالغين ككل.

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ويكشف التقرير أن 10 بالمئة فقط من المستخدمين مسئولين عن 80 بالمئة من التغريدات التى أنشأها البالغون فى الولايات المتحدة، إذ ينشر المستخدم العادى تغريديتين فى الشهر، بينما تنتج أكثر الحسابات نشاطًا حوالى 138 تغريدة، كما أن النساء هم الأكثر نشاطا على المنصة، إذ يغردون بانتظام حول السياسة.