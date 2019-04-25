Galaxy S10 Plus يتفوق على Huawei P30 Pro في اختبار السرعة…

أظهر اختبار جديد للأداء أجرته قناة “فون بف” PhoneBuff على يوتيوب تفوق هاتف سامسونج الأحدث “جالاكسي إس10 بلس” Galaxy S10 Plus على هاتف “بي30 برو” P30 Pro من هواوي، مع أن الجهازين يقدمان مواصفات متشابهة.

وتعد قناة PhoneBuff من أكثر القنوات دقةً في إجراء اختبارات الأداء على الأجهزة المحمولة، إذ تعتمد على أذرع ميكانيكي تتحرك تلقائيًا وبوتيرة واحدة لإجراء سلسلة من الاختبارات، مثل تشغيل تطبيقات وألعاب وأشياء أخرى في الهاتف بتسلسل محدد.

وبحسب القناة، فقد جاء هاتف “جالاكسي إس10 بلس” في المقدمة بما يمكن عده فارقًا مهمًا في مجال الهواتف الذكية عالية المستوى، إذ بلغ الفارق بين الجهازين في إتمام سلسلة الأوامر نحو 7 ثوانٍ. وعزت القناة السبب في هذا التفوق إلى أن نظام إدارة ذاكرة الوصول العشوائي “رام” في هاتف سامسونج أفضل.

وبمقارنة المواصفات بين “جالاكسي إس10 بلس” و “بي30 برو”، يُذكر أن كلا الهاتفين يقدمان ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، ويضم الأول معالج “سنابدراجون 855” بمعمارية 7 نانومتر، في حين يضم الآخر معالج “كيرين980” من هواوي بالمعمارية ذاتها.

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وبالنظر إلى أن هاتف “جالاكسي إس10 بلس” يأتي في خيارين فيما يتعلق بالمعالج، إذ يضم الأول معالج “سنابدراجون 855” من كوالكوم، ويضم الآخر معالج Exynos 9820 من سامسونج، فقد أجرت القناة ذاتها بين النسختين من الهاتفين، ليظهر تفوق نسخة معالج كوالكوم على الأخرى.