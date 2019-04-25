تويتر تبدأ إطلاق تصميمات جديدة لموقعها على الويب

بدأت شركة تويتر يوم الثلاثاء إطلاق تصميم جديد لنسخة سطح المكتب من خدمتها بهدف توفير منظر أبسط وأغنى، وذلك بعد مدة من اختباره مع مجموعة من المستخدمين خلال برنامج اختباري.

وأفاد موقع “سي نت” Cnet – المتخصص في شؤون التقنية – إن التصميم لا يبدو أنه موحد لدى جميع المستخدمين، إذ يأتي يقسم أحد التصميم الشاشة إلى عمودين بدلًا من ثلاثة، مع “خط زمني” أكبر على اليسار و “المواضيع الأكثر تداولًا” و “توصيات المتابعة” على اليمين.

وأفاد مستخدمون بأن التصميم الجديد الذي لديهم لا يزال يحتفظ بثلاثة أعمدة، الأول للخط الزمني، والثاني للمواضيع الأكثر تداولًا، والثالث يضم أدوات تويتر المعتادة، مثل: الإشعارات والرسائل.

ونقل موقع “سي نت” عن المتحدثة باسم تويتر قولها: إن الشركة لا تزال تختبر التصميمات الجديدة من الموقع، وأضافت: “لا نزال نختبر بضعة أشياء، لذا فإن الناس يرون تصميمات مختلفة”. وأردفت: “نريد أن نختبر ذلك مع الجميع لنحصل على التغذيات الرجعية ونفهم آراء الناس”.

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ويحاكي المظهر الجديد أيضًا الميزات الأخرى القابلة للتخصيص، بعضها مما جرى توفيره بصورة تدريجية، بما في ذلك خيار تغيير حجم النص، والتحول إلى الوضع الغامق – بخلفية سوداء بدلًا من الأبيض – وخيار اختيار أحدث التغريدات.

يُشار إلى أن هذه التغييرات تأتي مع استمرار تويتر في محاولة التوصل إلى ميزات جديدة لتعزيز مشاركة المستخدمين. وقالت الشركة يوم أمس الثلاثاء إن عدد المستخدمين النشطين شهريًا قد ارتفع إلى 330 مليونًا، بزيادة عن 321 مليونًا خلال الربع السابق، لكن شكل هذا الرقم انخفاضًا قدره 6 ملايين مستخدم، بالمقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن هذا الربع هو آخر ربع تعلن فيه تويتر عن عدد المستخدمين النشطين شهريًا، وهو ما أعلنت عنه الشركة خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2018، بحيث ستركز – بدلًا من ذلك – على عدد المستخدمين النشطين يوميًا، الذين يحققون دخلًا لها.

وتُعرّف تويتر هؤلاء المستخدمين بأنهم المستخدمون الذين يسجلون الدخول إلى تويتر عبر نسخة الويب twitter.com، أو أي تطبيق من تطبيقاتها المحمولة المختلفة، القادرة على عرض الإعلانات.