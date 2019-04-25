آبل ميوزك تعزز قائمتها في الشرق الأوسط

عززت خدمة آبل ميوزك Apple Music قائمتها في الشرق الأوسط لتشمل 50 مليون أغنية متوفرة في سبع مناطق هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وعُمان، والأردن، ولبنان، ومصر.

وأعلنت المنصة، احتفالاً بهذا الإنجاز، عن إطلاق وجهة جديدة في الشرق الأوسط باسم Sounds of Arabia يستطيع من خلالها العملاء استكشاف مجموعة من الفئات الموسيقية من الشرق الأوسط.

وجرى إعداد هذه المجموعة من قبل خبراء محليين متخصصين لديهم وعي بالثقافة المحلية، ويضيفون لمستهم الخاصة لكل مجموعة.

وتهدف آبل ميوزك من خلال إطلاق Sounds of Arabia إلى النهوض بالموسيقى العربية التي تشهد حالياً نقلة نوعية أكثر إبداعاً ينتج عنها العديد من المشاريع الفنية المعاصرة القائمة على دمج الموسيقى الشرقية بالموسيقى العالمية وتقديمها للجماهير بطريقة فنية فريدة من نوعها.

وتأتي Sounds of Arabia تكريماً لجميع المشاريع الإبداعية التي تحظى بشعبية محلية بينما تتجاوز موسيقاهم الحدود المحلية لتتحدث لغة العالمية كالفرقة الأردنية “أيلول” الذين يدمجون جذورهم العربية بموسيقى إندي روك.

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وتعمل خدمة آبل ميوزك انطلاقاً من الشغف تجاه اكتشاف أفضل المواهب في الشرق الأوسط، وتمنح الفنانين المحليين منصة عالمية تمكنهم من تقديم موسيقاهم إلى الجماهير حول العالم، وتسلط الضوء على أعمالهم، وتدعمها من خلال مقالات تحريرية مثل نشر أعمال فرقة 74 سول الأردنية الفلسطينية، وفرقة كايروكي المصرية، في العديد من متاجر آبل ميوزك عبر أنحاء العالم.

ومع توفر أكثر من 50 مليون أغنية، تقدم آبل ميوزك أحدث الموسيقى الدولية وأبرزها، بالإضافة إلى قائمة ضخمة تشمل أشهر الموسيقى التي يمكن الوصول إليها من خلال قوائم التشغيل Essential Playlist لكل فنان.

كما توفر آبل ميوزك مجموعة واسعة من الموسيقى من جميع أرجاء الشرق الأوسط، تشمل فئات وأساليب موسيقية مختلفة، مثل الموسيقى الخليجية، والمغربية، والموسيقى الشعبية العربية، والموسيقى المصرية، واللبنانية، وموسيقى الدبكة والجلسات، وصولاً إلى موسيقى الهيب هوب العربية، في مكان واحد.

وتتوفر خدمة آبل ميوزك على هواتف آيفون، وحواسيب آيباد، وأجهزة آيبود تاتش، وحواسيب ماك، وأجهزة الحاسب الشخصية، ومنصة Apple TV.

ويمكن تنزيل تطبيق الخدمة من متجر جوجل بلاي Google Play على أجهزة أندرويد، ويتوفر اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر من خلال الرابط.