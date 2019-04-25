“اتصالات” تطلق خط WaselGo مع خاصية ترحيل سعة…

أعلنت شركة “اتصالات” اليوم عن إطلاق خط WaselGo لمشتركي الدفع المسبق، والذي يتيح خاصية ترحيل سعة البيانات والدقائق غير المستخدمة لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي خط WaselGo مع أربع باقات أسبوعية تبدأ من 10.5 دراهم فقط، كما يمكن اختيار لغاية ثلاثة أرقام مفضلة لإجراء 500 دقيقة اتصال لكل رقم، كما بات بإمكان المشتركين ترحيل سعة الدقائق والبيانات غير المستخدمة وإضافتها للسعة الجديدة عند تجديد الباقة، أو عند إعادة الاشتراك، أو الانتقال من باقة إلى أخرى ضمن WaselGo.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخولي، رئيس قطاع الأفراد في “اتصالات”: “نلتزم في ‘اتصالات’ بتقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا، ونسعى دائمًا إلى ابتكار باقات ذات قيمة مضافة تواكب من خلالها تطلعاتهم واحتياجاتهم المتغيرة. ويأتي هذا الإطلاق الجديد لخط WaselGo متماشيًا مع جهودنا المستمرة الرامية إلى إثراء تجربة العملاء الشاملة”.

وأضاف الخولي: “أصبح بإمكان مشتركي الدفع المسبق الآن ولأول مرة في دولة الإمارات، الاستفادة من خاصية ترحيل سعة البيانات والدقائق غير المستخدمة، علاوةً على إمكانية تخصيص 3 أرقام مفضلة لإجراء المكالمات، الأمر الذي يوفر المزيد من المرونة للعملاء”.

Advertisements

وتأتي الخدمة الجديدة مع أربعة خيارات أسبوعية متنوعة، وهي الباقة الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة والاكسترا، ويمكن للمشترك اختيار الباقة الأنسب حسب الحاجة عبر الاتصال بالرقم *101*15#.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتشمل المزايا الأخرى لخط WaselGo المرونة في التنقل بين الباقات الأربع مع خاصية ترحيل سعة البيانات والمكالمات، ويمكن إدارة حسابات WaselGo عبر تطبيق الهاتف الذكي، أو عن طريق الاتصال على *101#.