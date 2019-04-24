شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير بطارية.. نوع جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب بطاقة النبضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا نوعًا جديدًا من أجهزة تنظيم ضربات القلب مدعومة بالطاقة من نبضات القلب بدلاً من البطارية، وتم اختبار جهاز تنظيم ضربات القلب، الذي طوروه بنجاح في الخنازير، والذى يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الأجهزة المدمجة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" على موقعها الرسمى، يستخدم الجهاز موصل طاقة يلتف حول القلب، لتوليد الكهرباء من حركات الجهاز، وهذا يعني أنه مع كل نبضة قلب، يتم إنتاج المزيد من الكهرباء لتشغيل جهاز تنظيم ضربات القلب.



جهاز تنظيم الضربات



وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، اختبر العلماء جهاز تنظيم ضربات القلب في الخنازير، لأن قلوبهم كانت بنفس حجم قلوب البشر.

وأدت الطريقة المتبادلة التي يعمل بها داخل الجسم إلى أن يطلق عليه اسم جهاز تنظيم ضربات القلب التكافلي (SCP).

Advertisements



جهاز ضربات القلب

وكتب فريق من العلماء الأمريكيين والصينيين، بقيادة الدكتور تشونج لين وانج من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، في المجلة: "يعتمد ملايين المرضى على الأجهزة الإلكترونية الطبية القابلة للزرع (IMEDs) بسبب إمكانيات التشخيص والعلاج القوية، وعلى مدى عقود، تطورت دوائر IMEDs إلى استهلاك طاقة منخفض للغاية، وأجهزة مصغرة ومرنة".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن بطاريات IMED كبيرة بشكل عام، صلبة، وذات عمر افتراضي قصير، وأظهرت الاختبارات أن الطاقة التي تم حصادها كانت أعلى من تلك اللازمة لجهاز تنظيم ضربات القلب البشري، لذلك ستكون أجهزة تنظيم ضربات القلب التكافلية أفضل حل، وجاهزة للزرع بأمان في المرضى من البشر بعد سنوات قليلة.

وقال الخبير البريطاني تيم تشيكو، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة شيفيلد: "نتائج الدراسة مشجعة للغاية ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل استخدامه في البشر".

ويحتاج الجهاز الجديد إلى إدخاله حول القلب في جراحة القلب المفتوح، لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى منظم ضربات القلب للعمل كثيرًا أو طوال الوقت ويستخدمون الكثير من الكهرباء، فمن المهم أن يكون لأي جهاز يعمل بالطاقة الذاتية طاقة مخزنة كافية لهذه المواقف.