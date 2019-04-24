شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق أدوات جديدة للحد من الفيديوهات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل بعض الأدوات الجديدة فى محاولة لمكافحة المعلومات الخاطئة بشأن الانتخابات المقبلة فى أوروبا، ويتركز جزء كبير من هذا الجهد على يوتيوب، حيث ستطلق جوجل علامات الشفافية للناشرين فى أوروبا، والتى تعرض مصادر الأخبار التى تتلقى تمويلًا حكوميًا أو عامًا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تم الكشف عن هذه الأدوات فى الولايات المتحدة فى فبراير، ولكنها لم تصل بعد إلى الاتحاد الأوروبى، إذ قالت الشركة: "هدفنا هنا هو تزويدك بمزيد من المعلومات لمساعدتك على فهم مصادر محتوى الأخبار التى تختار مشاهدتها على YouTube بشكل أفضل".

علاوة على ذلك، سوف يسلط YouTube الضوء على مصادر مثل BBC News أو FranceInfo فى تبويب Top News أو Breaking News فى المزيد من الدول الأوروبية، مما يسهل على المستخدمين العثور على أخبار موثوقة.

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ورغم أن هذه المزايا متاحة بالفعل فى الاتحاد الأوروبى فى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلدان أخرى، ولكن جوجل تخطط لنقلها إلى دول أخرى "فى الأسابيع والأشهر المقبلة".