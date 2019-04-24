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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. 920 مليون دولار إيرادات PUBG ورصد أول صوت لزلازل المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من إعلان PUBG عن إيراداتها الضخمة لرصد أول صوت للزلازل على سطح المريخ، كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار التكنولوجية والعلمية الممتعة، لذا يستعرض الحصاد التالي أهم هذه الأخبار، لتسليط الضوء على أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا على مدار اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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