تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. 920 مليون دولار إيرادات PUBG ورصد أول صوت لزلازل المريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من إعلان PUBG عن إيراداتها الضخمة لرصد أول صوت للزلازل على سطح المريخ، كان اليوم حافلا بالكثير من الأخبار التكنولوجية والعلمية الممتعة، لذا يستعرض الحصاد التالي أهم هذه الأخبار، لتسليط الضوء على أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا على مدار اليوم الاتحاد الأوروبى: يتعين على جوجل وفيس بوك وتويتر معالجة الأخبار الكاذبة 920 مليون دولار إيرادات لعبة PUBG خلال 2018 صورة مسربة تكشف عن كاميرا هواتف أيفون المقبلة كم مستخدم يسجل الدخول لموقع تويتر يوميا؟ المتاجر الأمريكية تستعين بكاميرات ذكية لتخمين عمر ومزاج المتسوقين\ البنتاجون يسعى لتطوير روبوتات فضائية لإصلاح الأقمار الصناعية فى المدار انستجرام يضيف ملصقا جديدا للقصص يتيح للمستخدمين سؤال أصدقائهم الجانب البعيد.. الصين تكشف عن لقطات جديدة مذهلة لسطح القمر Advertisements 70 تريليون دولار خسائر العالم من الاحتباس الحرارى "تاكسى" طوكيو يستخدم تقنية التعرف على الوجه لتحديد الركاب.. اعرف التفاصيل صوت وصورة.. اسمع أول زلزال على المريخ تم تسجيله على الإطلاق سناب شات يعلن عن إيرادات 320.4 مليون دولار بالربع الأول من 2019

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