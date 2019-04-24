الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة الخميس -بيان بالدرجات

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي...