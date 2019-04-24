تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Y5 2019 منخفض التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن إصدار جديد من هواتف هواوي منخفصة التكلفة حيث يأتي هاتف Y5 2019 بحجم 5.71 إنش في الشاشة كما يضم رقاقة معالج Helio A22.

يأتي هاتف Y5 2019 بتصميم يحاكي Y6 Pro 2019 إلا أن هذا الإصدار يتميز بحجم أصغر في الشاشة 5.71 إنش، كما يأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام.

أيضاً ينطلق هاتف Y5 2019 بكاميرة أمامية مميزة بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يأتي Y5 2019 برقاقة معالج Helio A22 مع نظام تشغيل Android Pie وواجهة مستخدم EMUI 9، على أن يتوفر بإختيارين في السعة التخزينية بين 16 أو 32 جيجا بايت، ويدعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

Advertisements

كما تأتي الكاميرة الخلفية لهاتف Y5 2019 بدقة 13 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3020 mAh، مع منفذ microUSB للشحن، أيضاً يتوفر الهاتف بأربعة من الإختيارات في الألوان يأتي من بينهم 2 من النماذج المميزة بنغمات مختلفة من اللون الأسود، وأيضاً نموذج باللون الأزرق ونموذج باللون البني، حيث يأتي النموذج الأزرق فقط من الهاتف بتصميم لامع بينما تأتي الألوان الأخرى بتصميم جلدي.

المصدر

اعلان

