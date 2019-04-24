شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يعلن عن إيرادات 320.4 مليون دولار بالربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سناب شات أن أكثر من أربعة ملايين مستخدم يسجّلون الدخول إلى التطبيق يوميًا، مقارنة بما كان عليه الحال فى نهاية عام 2018، حيث ارتفعت شعبيته بفضل إعادة تصميم تطبيقه على أندرويد.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ساهم تجدد Snapchat فى ارتفاع سعر السهم بنسبة تصل إلى 12 فى المئة، قبل أن يستقر عند 11.99 دولار (10.40 جنيه إسترليني) فى نهاية اليوم - بزيادة قدرها 4 فى المئة.

فاجأ سناب شات وول ستريت والخبراء بتجاوز أعداد المستخدمين اليومية والإيرادات وأرباح الإعلانات، خاصة بعد أن واجهت الشركة منافسة متزايدة من أمثال Facebook و Instagram وواجهت تناقصًا فى أعداد المستخدمين منذ بداية عام 2018.

وقفزت إيرادات الشركة من بيع الإعلانات على التطبيق نحو 39 فى المئة لتصل إلى 320.4 مليون دولار (277.8 مليون جنيه إسترليني) لتتفوق على متوسط ​​تقديرات وول ستريت البالغة 306.6 مليون دولار (265.8 مليون جنيه إسترليني).

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وأوضح إيفان شبيجل مؤسس الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا على التطبيق ارتفع إلى 190 مليون فى الربع الأول - الذى انتهى فى 31 مارس، فهذا الرقم، الذى تمت مراقبته على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمعلنين، تجاوز أيضًا متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 187.2 مليون.

ووصل سناب شات إلى 90 فى المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا و 75 فى المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عامًا فى الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير الأرباح.

وقال "شبيجل" فى اتصال هاتفى مع المستثمرين: "حققنا فى الربع الأول نتائج قوية فى جميع أعمالنا مع نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا والإيرادات، وتطبيق Android الجديد متاح للجميع، مع نتائج مبكرة واعدة".

جدير بالذكر يعد استهداف مستخدمى Android بمثابة تغيير فى Snap ، والذى أعطى الأولوية لتطوير نظام أبل من خلال إطلاقه فى سوق الأسهم فى عام 2017.