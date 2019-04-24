من الهواتف الذكية إلى الشاشة الكبيرة: عملاء فورد بوسعهم الآن التمتع بموسيقى أنغامي أثناء القيادة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت فورد اليوم تمكين مستخدمي تطبيق أنغامي في منطقة الشرق الأوسط من الاستماع إلى أغانيهم المفضلة أثناء تنقلهم على الطرقات عبر نظام فورد SYNC® 3 AppLink®.

ويتيح تطبيق أنغامي، المنصة الموسيقية الرائدة في المنطقة، لأكثر من 70 مليون مستخدم الاستماع لأكثر من 30 مليون أغنية. وتوفر التقنية الجديدة لحاملي هواتف "آبل آيفون" أو الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل "أندرويد" إمكانية التحكم بتطبيق أنغامي من شاشة أكبر في مركباتهم عبر AppLink والاستمتاع بموسيقاهم المفضلة أثناء تنقلهم.

وفي هذا السياق، قال زياد شعبان، المهندس المسؤول عن الانظمة الكهربائية والإلكترونية لدى فورد الشرق الأوسط: "ندرك تماماً أن المستخدمين يرغبون بتكامل تقني أكثر سلاسة بين مركباتهم وهواتفهم المتحركة، ولهذا عملنا على مزامنة خدمات منصة أنغامي مع نظام فورد الترفيهي. فتتيح منصة SYNC 3 AppLink للسائقين الدخول إلى تطبيقاتهم المفضلة بأمان بينما تبقى أيديهم على المقود وعيونهم على الطريق".

وتابع شعبان قائلا: "نحن متحمسون لاستقبال أول تطبيق باللغة العربية عبر AppLink. إن إتاحة الخدمات المميزة من شركاء على غرار تطبيق أنغامي دلالة بارزة على سعي AppLink الحثيث لتحسين تجربة العملاء حتى بعد مرور شهور على شرائهم مركباتهم".

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ويذكر بأنه يتمتع تطبيق أنغامي بمزايا إضافية فريدة من نوعها لنظام فورد الترفيهي SYNC® 3 AppLink، مما يتيح للمستخدمين وصولاً أسرع إلى المحتوى الأكثر انتشاراً بلمسة واحدة أثناء التنقل على غرار قائمة أكثر الأغاني استماعاً في العالم أو محلياً.

ويتيح نظام فورد SYNC AppLink للسائقين استخدام عدة تطبيقات على الهواتف الذكية عبر شاشة اللمس المدمجة في مركباتهم، مما يمنحهم القدرة على التحكم بهذه التطبيقات عبر الأوامر الصوتية وأزرار التحكم على مقود السيارة. وتعمل منصة AppLink من خلال SmartDeviceLink (SDL)، نظام البرمجيات مفتوحة المصدر الذي يتيحه عدد من صانعي السيارات، ويوفر نظام SmartDeviceLink واجهة مشتركة بين التطبيقات والمركبات.

من جهته، قال شكري خيرالله، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لدى أنغامي: "إننا متشوقون للغاية لاستكشاف الإضافة التي سيقدمها تطبيق أنغامي على تجربة سائقي فورد. فقد شهدت المنصة منذ إطلاقها في عام 2012 نجاحاً لافتاً، ويعدّ العمل مع شركة رائدة ومتطورة تضع رضا العملاء على رأس أولوياتها مثل شركة فورد، فرصة رائعة بالنسبة إلينا. ونتطلع قدماً إلى مشاهدة مالكي فورد في المنطقة وهم يستمتعون بخدماتنا".

وكانت فورد العام الماضي قد قامت بإضافة تطبيق الملاحة وحالة الطرق "وايز" (Waze) إلى نظام SYNC 3 AppLink لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، مما أتاح لهم إمكانية تجنب مناطق الازدحام المروري قدر الإمكان.