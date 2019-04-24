التلفاز القادم من شركة Sony بحجم 98 إنش وبدقة 8K سيكلف المستهلكين 70 آلف دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون إنفاق أموالهم للحصول على أحدث التكنولوجيا المتوفرة في السوق، فربما سمعت أن شركة Sony تعمل على تلفاز جديد يمتاز بدقة 8K وبحجم 98 إنش. والخبر السار هو أنه إذا كنت تفكر في الحصول على هذا التلفاز، فيبدو أن شركة Sony أكدت الآن وبشكل رسمي أن هذا التلفاز سيكلف المستهلكين ما يصل إلى 70 آلف دولار أمريكي.

نعم، سعر هذا التلفاز من شركة Sony يعادل سعر العديد من السيارات الفاخرة. ومع ذلك، إذا كنت لا تملك المال الكافي لشراء نسخة 98 إنش من تلفاز Sony Master Series Z9G، فسوف تكون هناك نسخة أخرى بحجم 85 إنش ستكلف 13 آلف دولار أمريكي. فرق السعر كبير جدًا، ولكن هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالشاشات والتلفزيونات حيث يمكن أن تعني الإختلافات الطفيفة في الحجم إختلافات هائلة في السعر.

Advertisements

سيتم تزويد التلفاز Sony Master Series Z9G الجديد من شركة Sony بمعالج الصور Picture Processor XI Ultimate مع دعم تقنية 8K X-tended Dynamic Range PRO و Backlight Master Drive. وأعلنت شركة Sony أيضًا أنها ستضيف الدعم للبروتوكول AirPlay 2 ولمنصة HomeKit في وقت لاحق من هذا العام. عموما، سيكون كلا الطرازين من تلفاز Sony Master Series Z9G متاحين للشراء في شهر يونيو المقبل، لذلك ضع علامة على ذلك في التقويم إذا كنت تتطلع لشراء تلفاز جديد.