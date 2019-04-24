الهاتف Vivo NEX A يحصل على تحديث Android 9 Pie مع واجهة FuntouchOS 9

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يكن مفروضًا على شركة Vivo أي شيء سوى جلب تحديث Android 9 Pie بسرعة إلى أجهزتها. كشفت الشركة النقاب عن روم FuntouchOS 9 الذي يستند على نظام Android 9 Pie في الشهر الماضي، وفي الأسبوع الماضي، حصلنا على جدول زمني يقول أنه سيتم إصدار هذا التحديث لنحو 13 هاتفًا ذكيًا بحلول شهر يوليو المقبل في هيئة تجريبية.

عمومًا، لقد تردد الآن أن الهاتف Vivo NEX A بدأ للتو بإستلام تحديث FuntouchOS 9 الذي يستند على نظام Android 9 Pie في الصين. ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان هذا التحديث تجريبيًا أم لا، ولكننا على إستعداد لنفترض أنه كذلك لأننا لم نسمع أي شيء رسمي بشأن تحديث رسمي غير تجريبي يستند على Android 9 Pie لأحد أجهزة Vivo.

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هذا التحديث يبلغ حجمه 3.3GB، ويضيف كل شيء قامت شركة جوجل بتضمينه في نظام Android 9 Pie وكذلك جميع التعديلات التي أضافتها شركة Vivo إلى واجهة FuntouchOS 9، بما في ذلك الوضع الليلي الذي تم تجديده، وتحسين العديد من الجوانب في المساعد الرقمي Jovi AI. للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي أنباء حول متى سيصل تحديث Android 9 Pie مع واجهة FuntouchOS 9 إلى أجهزة Vivo التي تم بيعها خارج الصين.