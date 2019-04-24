انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. هل تريد إخفاء نفسك عن أجهزة المراقبة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 08:41 مساءً - إن التطور المخيف في أنظمة المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي صار مقلقاً للغاية، لكن هناك طرق لخداع مثل هذه الأنظمة.

فهذا التطور جعل الحكومات قادرة على تعقُّب المواطنين وتحديد هوياتهم بشكل جماعي بصورة متقنة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالحريات العامة.

وقد تمكن مهندسون من جامعة لوفين الكاثوليكية في بلجيكا، من تصميم بعض التقنيات المطبوعة التي يمكن أن تخدع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

التقنية الجديدة عبارة عن صورة مصممة ومعدلة حاسوبياً تحوي ألواناً ورقائق إلكترونية.

وفي حال تعليقها حول رقبة الشخص، فإن أنظمة المراقبة العاملة بالذكاء الاصطناعي لن تتمكن من اكتشاف الشخص.

ويعتقد الباحثون أنَّ دمج هذه التقنية مع محاكاة متطورة للملابس يمكّن من تصميم قميص يمكن أن يجعل الشخص غير مرئي لكاميرات المراقبة.

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قد يبدو هذا غريباً، لكنه في الواقع ظاهرة معروفة في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي تستفيد من الذكاء الهش لأنظمة رؤية الكمبيوتر.

وحذر عديد من الباحثين من أن هذه الأمثلة لها إمكانات خطيرة، فيمكن استخدامها لخداع السيارات ذاتية القيادة، أو استغلالها لأغراض الاحتيال.

في حالة هذا البحث الحديث، فإن التصحيح التصوري الذي طوَّره الطلاب لا يمكن إلا أن يخدع خوارزمية محددة واحدة تسمى "YOLOv2".

لكنه وفق الباحثين، لا يعمل ضد أنظمة رؤية الكمبيوتر الجاهزة التي طورتها شركة جوجل أو شركات التكنولوجيا الأخرى.