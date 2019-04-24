انت الان تتابع تفاصيل خبر سيارات الأجرة في اليابان تنتهك خصوصية ركابها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 08:41 مساءً - كشفت مهندسة الخصوصية في شركة "جوجل" العالمية أن سيارات الأجرة في طوكيو تستخدم كاميرات للتعرف على الوجه، من أجل تخمين عمر الراكبين وجنسهم، لاستهدافهم في الإعلانات.

واكتشفت موظفة "جوجل" روزا جوليجان هذه الممارسة، التي وصفتها بـ"المزعجة"، في أثناء تنقُّلها بإحدى سيارات الأجرة في اليابان، حيث نشرت صورة لجهاز لوحي، وقالت إنه ينتهك خصوصية الأشخاص.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أمس الثلاثاء، فالجهاز اللوحي مثبَّت في الجزء الخلفي من مسند الرأس، والماسحات الضوئية الخاصة بالتعرف على الوجه كانت تسجل الركاب بكاميرا موجودة في الجزء الأمامي من الجهاز.

Advertisements

وجاء في إشعار ظهر على شاشة الجهاز: "يتم استخدام بيانات الصورة لتقدير النوع الاجتماعي، من أجل تقديم المحتوى الأمثل"، وفق ما تقوله المهندسة جوليجان.

وتُحذف أي بيانات يتم تسجيلها من الجهاز اللوحي والخادم، كما يزعم الإشعار. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع عديداً من المستخدمين المتسللين من استدعاء مخاطر الخصوصية المرتبطة بالجهاز.

وقالت تقارير أخرى إن تقنية التعرف على الوجه تُستخدم في سيارات الأجرة بالصين، لكن ليس لاستهداف الركاب بالإعلانات، بل للتأكد من أن السائق نفسه هو من يستقلُّ السيارة وليس شخصاً آخر.



