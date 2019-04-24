شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صوت وصورة.. اسمع أول زلزال على المريخ تم تسجيله على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف روبوت متمركز على المريخ لأول مرة، ما يعتقد العلماء أنه زلزال، حيث كانت تستمع مركبة انسايت التابعة لناسا إلى هياج خافت تحت السطح منذ ديسمبر، عندما وضعت مقياس الزلازل على سطح الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول فريق انسايت، إن المسبار قام بقياس وتسجيل إشارة زلزالية في 6 أبريل، وهو يوم المريخ الـ 128، باستخدام أداة المسح الزلزالي (SEIS).



صورة جهاز الزلازل



بينما تم تسجيل بعض الاضطرابات الأخرى، يُعتقد أن الإشارات السابقة كانت ناجمة عن نشاط فوق السطح، ومع ذلك يبدو أن الهزة الزلزالية المشتبه فيها، التي يطلق عليها اسم حدث Martian sol 128، قد نشأت من داخل الأعماق.

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وتعتمد جهود انسايت على العمل الذي قام به رواد الفضاء من أبولو على سطح القمر في أواخر الستينيات والسبعينيات، والذي كشف لأول مرة عن أدلة على النشاط الزلزالي القمري وداخل القمر، وبالمثل، يأمل العلماء أن تساعد قياسات مقياس الزلازل على تحسين فهمنا للأحداث في عمق المريخ.



صورة التقاط الاشارات

ويقول الفريق إن أول حدث زلزالي كان أصغر من أن القدرة على جمع أي بيانات قوية، لكنهم يتوقعون أنها مجرد الأولى من بين الكثير.