شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. الأناقة والقوة مع هواتف realme 3 ببطارية 4,230 مللي أمبير وسعر 2,490 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة إصدارات لهاتف "realme 3" بذاكرتين 32 و64 جيجابايت تجربة فريدة بألوان متدرجة ثلاثية الأبعادكاميرا خلفية مزدوجة بتقنيات التصوير الليلي وتعزيز الألوان

أطلقت شركة realme Egypt الجيل الأقوى من هواتفها الذكية realme 3، وذلك عقب سلسلة النجاحات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية بمبيعات قياسية لهواتفها المحمولة على موقع التسوق الإلكترونى "جوميا".

ويأتى هاتف realme 3 مدعوماً بمعالج MediaTeK Helio P60، كما تم تزويده ببطارية بقوة 4,230 مللى أمبير، مما يتيح استخدام الهاتف بكثافة وهو ما يمثل ميزة كبرى تجعل الهاتف يتغلب على المنافسين. وقد تم تجهيز realme 3 بكاميرا خلفية مزدوجة 2MP + 13MP والتى تم تطويرها بوضعيات "Nightscape" و"Chroma Boost"، والتى ينفرد بهما realme 3 فى هذه الفئة من الهواتف المحمولة. يأتى الهاتف بشاشة 6.22 بوصة ويمكن للجهاز دعم ذاكرة خارجية تصل حتى 256 جيجابايت.

وسوف يتم إتاحة هاتف realme 3 بثلاثة إصدارات، الإصدار الأول يأتى بسعة 3 جيجابايت ذاكرة عشوائية و32 جيجابايت ذاكرة داخلية وسيتم طرحه بسعر حصرى 2,490 جنيها يوم 27 إبريل الجارى على موقع جوميا للتسوق الإلكترونى بسعر 2,690 جنيه فى متاجر الهواتف الذكية بداية من شهر مايو، وإصدار الـ3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و64 جيجا بايت ذاكرة داخلية بسعر 3,090 جنيها والتى من المقرر طرحها فى متاجر الهواتف الذكية فقط خلال شهر مايو، أما الإصدار الثالث والذى يأتى ب 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و64 جيجا بايت ذاكرة داخلية سوف يتم طرحه حصرياً للبيع على المنصات الإلكترونية بداية من 6 مايو من العام الجارى بسعر 3,190 جنيها.

صرح أندرو نبيل مدير التسويق والعلاقات العامة خلال الحفل أن "الشركة بدأت عملاقة بالسوق المصرى وتسير على خطى ثابتة منذ إطلاقها فى يناير الماضى حيث تشير الاحصائيات إلى أن العلامة التجارية realme من الأكثر بحثا على موقع التسوق الإلكترونى "جوميا"، مشيرا إلى اننا نجحنا خلال شهرين فقط فى بيع 35 الف هاتف محمول فى السوق المصرى، ونغطى حتى الان 20 محافظة وتتواجد منتجاتنا فى 1500 متجر تجزئة."

أضاف أن realme Egypt قامت بإطلاق الكول سنتر الخاص بها وذلك لتقديم أفضل خدمه لعملائها على مدار الساعة مما يضمن توفير خدمة مناسبة لما بعد البيع

تصميم "Unibody" ثلاثى الأبعاد بألوان متدرجة

فى خطوة تهدف إلى الخروج بمنتج فريد وسلس يمنح شعور مميز لراحة يد المستخدم، يجمع هاتف "realme 3" بين الحرفية والأناقة وتلك هى المعادلة الصعبة التى حققها الهاتف، حيث اعتمد على الألوان المتدرجة فى تصميم الجهاز، وتصميم الـ Unibody أو الجسم الموحد وهى ميزة عادة ما تأتى فى أجهزة الفئة العليا فقط. ويأتى هاتف realme 3 بلونين مختلفين هما الأسود الديناميكى والأزرق المُتلألئ ليتناسب مع مختلف الأذواق، ويضفى هذان اللونان سحراً على تصميم الهاتف.

كاميرا خلفية فريدة من نوعها

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية 13 ميجابكسل أما الكاميرا الثانوية فتأتى بدقة 2 ميجابكسل مع حجم بكسل أحادى للكاميرا الأساسية يبلغ 1.12um، وفتحة عدسة كبيرة بسعة f/1.8، و5 عدسات زجاجية لتنقية الضوء مما يعد قفزة كبيرة جدا إلى الأمام من حيث الدقة التفاوت وعرض الألوان. ولأخذ لقطات رائعة بالتصوير البطيء، يقدم هاتف realme 3 تجربة رائعة للتصوير البطيء بمعدل 90 إطار فى الثانية الواحدة بدقة 720 ميجابكسل لإبطاء اللحظات المميزة فى الحياة.

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وبعد أن طورت realme من الهاردوير وجودة العدسات، تمكنت الشركة من أن تضم عدة مميزات فى الكاميرا.ومن أبرز هذه المميزات وضع (Nightscape) أو التصوير الليلى والذى يعمل على تحسين الصور الملتقطة فى الإضاءة الخافتة بشكل كبير وهذا من خلال زيادة نسبة الـ (Exposure) أو الضوء الساقط على الشيء الذى يتم التقاطه. بالإضافة لوضع (Chroma Boost) معزز الألوان والذى يعمل على استخدام أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعى ليتم التعرف على مشاهد الصور وتحسينها فى نطاق ديناميكى أكبر من خلال تحسين وتعديل ألوان معينة فى المشهد نفسه لتبدو أكثر إشراقا وجاذبية وإبراز التفاصيل الأكثر إثراء. ويعد realme 3 الجهاز الوحيد ضمن هذه الفئة السعرية الذى يمتلك تكنولوجيا متطورة تدعم الكاميرا بهذه الخواص.

قامت شركة realme بترقية وتطوير الكاميرا الأمامية للجهاز لتأتى بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة 2.0، وحجم بكسل واحد بقياس 1.12um وعدسة مكونة من 5 طبقات. استخدمت الشركة فى هاتفها الجديد realme 3 تكنولوجيا التجميل بتقنية الذكاء الاصطناعي(AI Beauty) والتى تعمل بشكل تلقائى على تجميل تفاصيل البشرة والعين والشعر من خلال 296 نقطة تعريفية بالوجه، وفقاً لمعايير الجمال المتعارف عليها.

معالج قوي

يأتى هاتف realme 3 بمعالج من نوع MediaTek Helio P60، والذى يتبنى أحدث تقنية FinFET بدقة 12 نانومتر والتى تتميز بانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 15٪ مقارنة مع سابقتها بدقة 14 نانومتر كما أيضا يمكنها منافسة الشريحة 10 نانومتر فى هذا الصدد. يأتى معالج P60 مع وحدة معالجة ذكية (AI Processing Unit (APU متعددة الخيوط، والتى تتضمن معالجات متعددة النواة ومعالجات تحكم ذكية.

بطارية بعمر طويل

يأتى هاتف realme 3 ببطارية كبيرة ذات سعة ضخمة 4230 مللى أمبير والتى تتميزبعمرها الطويل خاصةً انها مدعومة تطبيقات الذكاء الاصطناعى مثل وضع الـ Screen Battery Optimization الذى يمنح المستخدم اختيار وضع التوازن أو وضع كفاءة الطاقة العالية، مما يزيد عمر البطارية بنسبة 5٪ و10٪ على التوالي.

أحدث إصدارات أندرويد

يدعم الهاتف نظام ColorOS 6.0 مستندا على نظام أندرويد بـ - Android P والذى يوفر مميزات كثيرة للمستخدم أبرزها تجرُبة الـ (Stock Android) والتى تجعل هنالك درج يشبه شاشة الهاتف الرئيسية، حيث يمكن للمستخدمين سحب التطبيقات شائعة الاستخدام إلى الشاشة الرئيسية أما تلك التطبيقات التى لا تستخدم بشكل كبير إلى الدرج، هذا وفقا لتفضيلاتهم، وميزة الـ Android P navigation انها تمكن المستخدم من الوصول سريعًا لاستدعاء تعدد المهام من خلال سحب شاشة الـHome لأعلى، أو السحب إلى اليسار واليمين للتبديل بسرعة بين التطبيقات. كما أضافت realme ميزة أخرى، وهى إمكانية عرض الايقونات الخاصة بالتطبيقات فى شريط عرض الإشعارات والمهام الموجود أعلى الشاشة لتنبيه المستخدم.

مساحة الألعاب:

يأتى هاتف 3 realme بميزة أخرى وهى مساحة الألعاب أو Game Space، بحيث يتم التعرف تلقائيًا على أى تطبيق للعبة يقوم المستخدم بتحميلها ويتم إدراجها طلقائياً فى مساحة الألعاب. وبالتالى يتم تشغيل وظائف تحسين اللعبة كتقنية Hyper Boost التى تعمل على تنظيم موارد الهاتف لتحسين أداء الألعاب الثقيلة. كما تمكن الخاصية المستخدم من تفعيل وضع عدم الإزعاج أو إمكانية ضبط سطوع الشاشة وقت اللعب بشكل تلقائي.