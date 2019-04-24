تكنولوجيا: في هدوء.. أبل تطلق قناة على يوتيوب تحت اسم “أبل تي في”

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في هدوء، أطلقت أبل Apple قناة على يوتيوب YouTube تختص بمقاطع الفيديو الخاصة بـ “تلفزيون أبل” Apple TV، والتي عرضت مقاطع فيديو بدون إعلانات.

ولم تعلن أبل عن إطلاقها لقناة يوتيوب “أبل تي في”، على الرغم من تدشينها في 12 من الشهر الجاري، والتي جذبت حتى الآن 10,700 مشترك تقريبا، في حين تضم قناة أبل على يوتيوب 8.6 مليون مشترك تقريبا!

ورفعت أبل على قناة “أبل تي في” حوالي 55 فيديو حتى الآن، تضمنت إعلانات عن أفلام قادمة، ومقاطع فيديو لكواليس الأفلام، ومقابلات شخصية، وقد أغلقت أبل التعليقات على الفيديوهات، ما تم تفسيره بأن أبل ليست على استعداد للاستماع لأي انتقادات على منصة يوتيوب.

وتأتي القناة قبل أشهر قليلة من إطلاق “أبل تي في بلس” Apple TV+، خدمة البث الجديدة على الإنترنت التي ستعرض محتوى أصيل وأفلام تملك أبل الحق الحصري لها، ويبدو من المؤكد أن أبل ستعلن عن محتوى “أبل تي في بلس” على قناتها على يوتيوب بشكل أساسي.