تطبيق شهير لإيجاد نقاط WiFi يعرض كلمات مرور ملايين شبكات WiFi حول العالم للخطر

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تعمل أثناء التنقل وتفضل إستخدام شبكة WiFi بدلاً من الإعتماد على الإتصال الخلوي، فهناك تطبيقات تساعدك على تحديد نقاط WiFi. في الواقع، تتمتع بعض هذه التطبيقات بشعبية كبيرة جدًا، ولكن لسوء الحظ، فقد كشف تقرير من موقع TechCrunch أن واحدًا من هذه التطبيقات يعرض ملايين كلمات المرور الخاصة بشبكات WiFi للكشف.

هذا وفقا للمتخصص في الأمن المعلوماتي Sanyam Jain، والعضو في مؤسسة GDI، والذي إكتشف في البداية قاعدة البيانات التي تحتوي على كلمات مرور ملايين شبكات WiFi. ويقول موقع TechCrunch أنه حاول الوصول إلى مطور التطبيق، ولكنه لم يحصل على رد منه. وبدلاً من ذلك، وصل الموقع إلى مستضيف قاعدة البيانات الذي قام بإزالتها بعد ذلك.

على الرغم أن الفكرة التي يتمحور حولها التطبيق كانت مفيدة، حيث سمحت للمستخدمين برفع كلمات مرور شبكات WiFi إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق حتى يتمكن الآخرون من إستخدامها، فإن طريقة التنفيذ تعاني من العيوب. وذلك لأن المعلومات حول الشبكة وموقعها الجغرافي وكلمات المرور تم تخزينها جميعًا في نص عادي.

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هذا يعني أن القراصنة الذين نجحوا في الوصول إلى هذه المعلومات لن يواجهوا مشكلة في تعديل إعدادات الروتر، بما في ذلك تغيير DNS الخاص بالروتر وأيضا قراءة حركة المرور غير المشفرة.