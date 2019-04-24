الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu 16S مع المعالج Snapdragon 855 وكاميرا أساسية بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Meizu اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الأحدث والذي يحمل إسم Meizu 16S. وتشمل الميزات الأبرز في هذا الهاتف قدومه مع شاشة Super AMOLED، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وكاميرا خلفية مزدوجة تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS.

يضم الهاتف Meizu 16S الجديد شاشة Super AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تضم مستشعر بصمات الأصابع مع العلم بأن شركة Meizu ذكرت بأنها عقدت شراكة مع سامسونج لتقديم شاشة عالية الجودة تركز على جعل هذه الشاشة صديقة لعيون المستخدمين قدر الإمكان. وتقول الشركة أن الشاشة الجديدة تمكنت من فتلرة 33% من الضوء الأزرق الضار، كما تدعم خاصية التعتيم المباشر لتقليل إجهاد العين. وعلى ذكر الشاشة، فهي تغطي 91.53%، وهي نسبة مثيرة للإعجاب. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل تدعم +HDR.

وفي الواجهة الخلفية، هناك كاميرتين بوضعية عمودية، واحدة تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7 تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS وتقنية دمج البكسلات Quad Bayer، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.6. وتقول شركة Meizu بأن هذه الكاميرا المزدوجة الجديدة تأتي مع وضع Super Night View والذي يسمح بدمج 8 صور لتشكيل صور واضحة عالية الوضوح، وخصوصا في البيئات المنخفضة الإضاءة. وعلاوة على ذلك، فهذه الكاميرا تأتي كذلك مع ميزة إلغاء ضوضاء الإطارات المتعددة. وتعد شركة Meizu بجلب هذه الميزات الجديدة إلى كاميرات هواتفها السابقة من خلال تحديثات برمجية.

الهاتف Meizu 16S يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، في حين يأتي مع 128GB أو 256GB. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي أيضًا مع بطارية بسعة 3600mAh تدعم الشحن بسرعة 24W مما يتيح إمكانية شحن 30 في المئة من البطارية في غضون نصف ساعة فقط. وبفضل الذكاء الإصطناعي، تتوقع Meizu أن يتمكن المستخدمين من الحصول على ست ساعات من وقت اللعب أو 14 ساعة من مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت. وبطبيعة الحال، هذا أمر جيد بالنسبة لهاتف ذكي يمتاز بسمك 7.6mm فقط.

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وفي الجانب المتعلق بالبرمجيات، فالهاتف Meizu 16S الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 7.3، وهي الواجهة التي تمتاز بالسلاسة والسرعة في أداء المهام المختلفة، بما في ذلك فتح التطبيقات. وفي حالة إذا كنت من عشاق الألعاب المحمولة، فسوف تكون سعيدًا على الأرجح بمعرفة أن الهاتف Meizu 16S يأتي مع وضع Hyper Gaming والذي يعد بأداء سلس على مستوى الرسوميات مع إستهلاك منخفض للطاقة. وقامت شركة Meizu كذلك بتزويد هاتفها الرائد الجديد بطراز جديد من محرك الإهتزاز يدعى mEngine 3.0 للحصول على جلسات لعب مميزة.

عمومًا، الهاتف Meizu 16S سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق، وبسعر يعادل 475 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وبسعر 520 دولار أمريكي لنسخة 6GB/256GB، في حين تم تسعير نسخة 8GB/256GB بنحو 595 دولار أمريكي. وبالنسبة للطلبات المسبقة على هذا الهاتف، فسوف تبدأ اليوم في حين ستبدأ عملية البيع بشكل رسمي في اليوم 28 أبريل.