تقرير يرفض الشائعات التي تقول بأن Huawei قررت تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر تقرير غير مؤكد يفيد بأن شركة Huawei قررت على ما يبدو تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X القابل للطي. ومع ذلك، المعلومات الجديدة القادمة اليوم من الصين تدحض هذه الإدعاءات، وتقول أن الهاتف Huawei Mate X يسير في الطريق الصحيح ليتم إطلاقه في شهر يونيو المقبل.

أشار التقرير الأولي إلى قيام شركة سامسونج بتأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold في العديد من الأسواق بسبب المشاكل التي واجهتها الشاشة المرنة المستخدمة في هذا الهاتف. وعلاوة على ذلك، فقد أشار نفس التقرير إلى أن شاشة BOE المرنة المستخدمة في الهاتف Huawei Mate X تعاني بدورها من بعض المشاكل مما دفع شركة Huawei لتأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X إلى شهر سبتمبر لإجراء المزيد من الإختبارات، ولكن هذا ما يدحضه التقرير الذي صدر اليوم من الصين نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركة Huawei.

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يستخدم الهاتف Huawei Mate X آلية مختلفة للطي تقول شركة Huawei أنها أكثر نضجًا، وتقول المصادر أنها لا تعاني من نفس مشاكل التصميم التي تعاني منها آلية الطي في الهاتف Galaxy Fold. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن شركة Huawei لم تصدر أي بيان رسمي حول التأخير بعد.