Xiaomi تزيح الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Y3 مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد عدة أسابيع من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Xiaomi أخيرًا بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية Redmi Series، والذي يحمل إسم Redmi Y3 في الهند. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف يبدو مماثلاً للهاتف Redmi 7 الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi في شهر مارس الماضي، بإستثناء الجانب المتعلق بالكاميرا الأمامية.

وبالنسبة للهاتف Redmi Y3 الجديد، فهو يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وهي الكاميرا الأمامية الأعلى دقة في هواتف Xiaomi. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك بلغة التصميم Aurora الجديدة تمامًا من خلال تزويد الهاتف بالمنحنيات الخفية والطبقات الزجاجية Gorilla Glass 5 في الأمام والخلف. وتقوم شركة Xiaomi حاليًا بتسويق الهاتف Redmi Y3 بإعتباره هاتف مثالي لإلتقاط الصور الذاتية، وقامت بتسعيره بسعر تنافسي للغاية.

وبالعودة إلى الكاميرا الأمامية، فهي تستعين بقوة الذكاء الإصطناعي للتعرف على نوعية المشهد، كما أنها تمتاز بمجال رؤية يبلغ 80 درجة، وتدعم نظام التثبيت الرقمي للصورة EIS. وبغض النظر عن الكاميرا الأمامية، فالهاتف Redmi Y3 الجديد يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB/4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB/64GB، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

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وعلاوة على ذلك، الهاتف Redmi 7 الجديد يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية ضخمة بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 10 واط، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MIUI 10 التي تجلب معها العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الإصطناعي.

عموما، سيتم عرض الدفعة الأولى من الهاتف Redmi Y3 الجديد للبيع في الهند يوم 30 أبريل، وقد تم تسعير هذا الهاتف بنحو 145$ للنسخة التي تضم 3GB من الذاكرة العشوائية و 32GB من الذاكرة الداخلية، وبنحو 170$ للنسخة التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية.