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انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصوت.. "ناسا" تسجل أول زلزال على سطح المريخ والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 05:58 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها قد التقطت التسجيل الأول لزلزال على المريخ، في 6 أبريل.
وسجل مقياس الزلازل الخاص بمركبة "مارس إنسايت" سلسلة قصيرة من العواء والتذمر والأصوات.
ويقول أحد العلماء إن أحد هذه الأصوات (التذمر) هو على الأرجح زلزال، ويمثل أول صوت مسجل من داخل الكوكب الأحمر.
ويستمر التسجيل، الذي أصدرته ناسا 23 أبريل، نحو 40 ثانية، وهو يبدأ بعواء الرياح المريخية الخافتة والغريبة، تليها قعقعة منخفضة من الزلزال المحتمل.
وهبطت"إنسايت" على المريخ في نوفمبر 2018 في مهمة لاستكشاف المناطق الداخلية من الكوكب الأحمر من خلال تتبع الموجات الزلزالية التي تتخلل جوانبها الداخلية.
ويأمل العلماء في أن تكشف بيانات المركبة في نهاية المطاف عن البنية الداخلية للكوكب، ومن ذلك حجم وكثافة القشرة، الوشاح واللب، وكيف تتدفق الحرارة عبر الكوكب، وإذا كانت هناك مياه في الداخل.
ويقول العلماء إن هذا التسجيل المختصر المحدد ليس طويلاً بما يكفي لتوفير الكثير من المعلومات حول المناطق المريخية، لكنه يدل على أن المريخ نشط من الناحية الزلزالية.
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