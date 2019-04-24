تكنولوجيا: تسريبات مؤكدة لمواصفات جهاز سامسونج المرتقب Galaxy View 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات جديدة اليوم عبر AT&T حول جهاز سامسونج اللوحي المرتقب Galaxy View 2، حيث تكشف التسريبات الجديدة عن بعض من مواصفات Galaxy View 2.

أكدت تسريبات AT&T اليوم على خطط سامسونج القادمة لإطلاق جهاز Galaxy View 2، حيث من المقرر أن يأتي الجهاز بحجم 17.3 إنش في الشاشة، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 بيكسل، ويضم الجهاز أربعة من مكبرات Dolby Atmos الصوتية.

كما يأتي جهاز Galaxy View 2 وفقاً للتسريبات بسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 400 جيجا بايت.

أيضاً يدعم جهاز Galaxy View 2 تقنية NumberSync من AT&T، والتي تتيح للمستخدم إجراء المكالمات الصوتية وإستقبال المكالمات أيضاً من خلال الجهاز.

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ويتميز تصميم هذا الإصدار بمسند kickstand مع فتحة في الجهة الخلفية، حيث يمكن أن يستخدم الجهاز لعرض مميز بكامل الشاشة، أو نمط portrait، أيضاً يضم جهاز Galaxy View 2 بطارية بقدرة 12000 mAh، مع منفذ شحن USB-C للشحن أو الإتصال.

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