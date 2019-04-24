تكنولوجيا: هاتف Meizu 16s يأتي رسمياً برقاقة معالج Snapdragon 855 وسعر يبدأ من 475 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن مؤخراً عن هاتف Meizu 16s الذي ينطلق إلى الأسواق في 28 من أبريل بسعر يبدأ من 475 دولار، والذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Meizu 16s بشاشة Super AMOLED بحجم 6.2 إنش وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وقد أكدت الشركة على ميزة تصميم الشاشة التي تأتي من سامسونج لتقدم للمستخدم عرض مريح مع خفض نسبة الإضاءة الزرقاء التي تؤثر على راحة العين بنسبة 33%، أيضاً تشغل الشاشة نسبة 91.53% من إطار الهاتف.

وتتميز كاميرة السيلفي الأمامية في هاتف Meizu 16s بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل كما تدعم تقنية HDR+ ونمط portrait، بينما يضم هاتف Meizu 16s كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.7 ودعم تقنية OIS من سوني، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 20 ميجا بيكسل مع عدسات بزوايا واسعة بفتحة عدسات f/2.6 والتي تدعم نمط التصوير الليلي الخاص بالشركة والذي يعرف بSuper night view.

ويمكن لنمط تصوير Super night view للتصوير في الإضاءة المنخفضة أن يدعم دمج 8 إطارات في صورة واحدة للحصول على أعلى وضوح وتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع خفض نسبة التشويش في الصور.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Meizu 16s برقاقة معالج Snapdragon 855 مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وإختيارين أيضاً في السعة التخزينية بين 128 و256 جيجا بايت.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 3600 mAh مع شاحن 24W بتقنية الشحن السريع وبقدرة على شحن الهاتف حتى 60% في 30 دقيقة فقط، وذلك بفضل تقنية الذكاء الإصطناعي لإدارة الطاقة وفقاً لتصريحات الشركة.

كما يتميز الجهاز بسماكة 7.6 مم، وينطلق بواجهة Flyme 7.3 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، كما يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5، NFC، وGPS ثنائي التردد، وتقدم Meizu للاعبين أيضاً نمط خاص Hyper Gaming يدعم معدل إنسيابي في تحديث الإطارات، مع إستهلاك أقل للطاقة، كما يأتي الهاتف بمحرك mEngine 3.0 للإهتزاز لدعم تجربة ألعاب تفاعلية مميزة.

هاتف Meizu 16s ينطلق بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأبيض إلى جانب الأزرق، كما يتوفر النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 475 دولار على أن ينطلق للأسواق في 28 من أبريل الجاري، ويتوفر للحجز المسبق الآن.

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