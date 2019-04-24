جوجل بدأت بتحديث تطبيقاتها لدعم الهواتف الذكية المزودة بالشاشات القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، رأينا شركة جوجل تقوم بتحديث نظام الأندرويد لجعله يدعم الشاشات المزودة بالقطع، ورأينا الهاتف Google Pixel 3 XL بعد ذلك يأتي مع هذا النوع من الشاشات. يبدو الآن أن شركة جوجل تخطط لتجربة حظوظها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وقد تم التوصل إلى هذا الإستنتاج بعدما قامت شركة جوجل مؤخرًا بإضافة الدعم لهواتف الأندرويد القابلة للطي إلى تطبيق الصور Google Photos.

وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك، ففي العام 2018، أعلنت شركة جوجل أن نظام الأندرويد سيدعم قريبًا الأجهزة القابلة للطي، ويبدو الآن أن هذا الدعم يحدث. ومع ذلك، فالهواتف الذكية القابلة للطي الوحيدة التي من المتوقع أن تصل إلى السوق قريبًا هي Galaxy Fold و Huawei Mate X، لذلك نعتقد أن هذا التحديث قد يفيد فقط مجموعة فرعية صغيرة جدًا من المستخدمين، ولكنه خبر سار لهؤلاء المستخدمين لأن ذلك يعني أن بعض تطبيقاتهم ستعمل على نحو جيد مع الشاشات القابلة للطي.

سامسونج ليست الوحيدة التي قررت الدخول لسوق الهواتف الذكية القابلة للطي، فقد أعلنت شركة Huawei كذلك عن الهاتف Huawei Mate X، والذي من المتوقع أن يتم إصداره في شهر يونيو المقبل. وفيما يتعلق بما إذا كانت شركة جوجل ستقوم بإصدار هاتف ذكي قابل للطي أم لا، فلا يزال يتعين علينا الإنتظار ورؤية ما إذا كان ذلك سيتحقق أم لا.

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لقد سبق لشركة جوجل أن حصلت على براءة إختراع لما يبدو أنه هاتف ذكي قابل للطي، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل ستقوم بتحويل براءة الإختراع تلك إلى منتج فعلي أم لا.